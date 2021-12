Ils essaient tous de faire ce qu’il faut ici, la LNH et l’AJLNH, essayant de ne pas fermer l’entreprise et de ne pas fermer la ligue en réponse à la variante omicron qui balaie une grande partie des États-Unis et du Canada.

Mais avec les cas qui s’accumulent et les équipes décimées par de multiples points positifs, maintenir même un vernis d’intégrité concurrentielle semble devenir impossible. Il n’est tout simplement pas juste que la ligue insiste pour que les équipes jouent avec des listes de squelettes. Ce n’est pas juste pour les équipes et ce n’est pas juste pour les clients payants qui, un soir donné, pourraient regarder leur équipe jouer avec une formation hybride LNH-AHL digne d’un match d’exhibition.

Et c’est pourquoi la LNH devra probablement s’occuper des vacances prévues les 24, 25 et 26 décembre quelques jours plus tôt et la prolonger de quelques jours de l’autre côté afin d’obtenir une sorte de laïcs instruits de la terre.

Ne roulez pas des yeux sur moi et n’essayez même pas d’inférer une quelconque partisanerie politique en mon nom. Je suis boosté, je porte un masque là où c’est requis ou demandé, je soutiens les mandats et oui, bien sûr, je fais partie d’une classe vulnérable, mais si les joueurs n’étaient pas testés aussi régulièrement, jusqu’à 90% d’entre eux ne sauraient même pas qu’ils avaient contracté le virus. Ils sont asymptomatiques et représentent peu de menace pour leurs coéquipiers vaccinés.

Il y a, bien sûr, la plus grande population, mais la ligue et l’AP peuvent édicter des protocoles pour limiter les interactions extérieures afin de protéger non seulement les joueurs, mais aussi ceux avec qui ils entrent en contact. Les joueurs sont des adultes. Ils peuvent prendre toutes les mesures qu’ils jugent nécessaires pour protéger la santé de leur famille.

Gary Bettman.

En effet, la LNH et l’AJLNH ont adopté samedi des protocoles améliorés. Le problème est qu’il s’agit en grande partie des directives les plus strictes de la saison dernière. La ligue doit créer des règlements qui tiennent compte de l’environnement actuel, pas de l’année dernière.

La LNH est une entreprise. Ce n’est pas un conseil de santé ou un organe directeur. Mais il semble qu’une première étape pour protéger les employés de la ligue (y compris les joueurs) serait de redéfinir « entièrement vacciné » selon les conditions préalables convenues par la ligue et l’AP pour inclure l’obtention d’un rappel. Ceux qui choisissent d’y aller sans obtenir le booster ne seraient donc pas payés pour les matchs qu’ils manquent à cause du protocole COVID. Cette stipulation ne fait pas partie des nouvelles réglementations mises en place samedi.

Si la pause des vacances est prolongée de quelques jours de chaque côté, il est impératif que la ligue et l’AP, de concert avec les experts médicaux avec lesquels les deux parties se sont consultées tout au long de la pandémie, utilisent le temps pour créer de nouveaux protocoles supplémentaires pour faire face avec cette variante et avec ce virus. Un joueur asymptomatique testé positif devrait-il être soumis aux mêmes restrictions qu’un joueur asymptomatique testé positif l’était il y a un an ?

Mais même si les protocoles de santé sont modifiés pour faire face à cet ensemble de circonstances en constante évolution, et même si la pause est prolongée – choisissez une date, le 31 décembre – il y aura probablement encore plusieurs résultats de tests positifs lorsque le calendrier reprendra. Seuls les noms des joueurs et de leurs organisations seraient différents.

Alors quoi? Forcer ces équipes à jouer alors qu’une demi-douzaine ou plus de l’université sont sur COVID, les ligues mineures prennent leur place et les saisons sont réduites en miettes ? Chaque équipe devrait-elle devenir les Islanders de cette année et peut-être les Flyers ou les Sabres ou les Devils de l’année dernière et voir sa saison réduite en miettes parce que trop de joueurs sont testés positifs même en respectant les directives de santé ?

Des journalistes et des membres du personnel du comité des Jeux olympiques d’hiver de Pékin 2022 se tiennent devant un terrain qui sera transformé en patinoire au centre sportif de Wukesong.REUTERS

La LNH et l’AJLNH peuvent sûrement modifier la CBA pour permettre aux équipes avec plusieurs positifs de dépasser le plafond afin d’apporter des renforts. Seule une ligue Mickey Mouse insisterait pour que les équipes jouent un match avec moins de 20 joueurs. Cela apporterait probablement une aide minime à une liste dévastée, mais au moins ce serait quelque chose.

Si les protocoles de la LNH sont plus stricts que les directives de l’AHL, alors l’escouade de taxis devrait être rétablie. Je suggérerais que les équipes de la LNH soient autorisées dans ces circonstances uniques à puiser dans la LCH pour les joueurs, mais cela ne se produira pas. Il existe de toute façon un plafond d’entiercement, de sorte que la masse salariale supplémentaire ne ferait que s’ajouter à la dette de l’Autorité palestinienne.

Soit dit en passant, la projection optimiste de 5 milliards de dollars de HRR de la ligue il y a quelques semaines à peine, et donc la perspective que la dette soit remboursée dans deux ans afin que le plafond puisse augmenter de manière significative en 2024-25 est presque certainement inopérant. La capacité réduite dans les circonscriptions au nord de la frontière – seulement là-haut, pour l’instant – fera des ravages.

Aller aux Jeux olympiques de Pékin semble absurde. Les joueurs testés positifs aux Jeux seront soumis à trois à cinq semaines de quarantaine dans une sorte d’installation en Chine. Est-ce que courir après une médaille en vaut vraiment la peine ? Que faire si plusieurs joueurs pour un pays sont testés positifs ? Hors du tournoi ?

Si un joueur est mis en quarantaine pendant trois à cinq semaines, il ne patinera pas. Combien de temps ce joueur serait-il encore absent de la saison de la LNH à son retour en Amérique du Nord? Encore une fois, est-ce que ça vaut le coup ? Ou à un moment donné, cela devient-il égoïste d’insister pour aller à ces Jeux ?

L’AJLNH devrait se retirer gracieusement et le faire maintenant afin que le syndicat et la ligue aient au moins la pause prévue de trois semaines pour tenter de reprogrammer les matchs reportés dans des bâtiments qui n’ont peut-être pas plus d’une poignée de dates ouvertes. Certaines équipes pourraient-elles être obligées de jouer des matchs « à domicile » sur la route ? C’est peut-être juste.

Écoutez, prolonger la récréation de quelques jours de chaque côté n’est pas la partie difficile. Il s’agit d’élaborer un plan de redémarrage qui permettra à la saison 2021-22 de se poursuivre avec intégrité sur la glace tout en protégeant la santé de ses employés. S’ils doivent repartir de zéro, c’est ce qu’ils doivent faire.

Travail difficile, mais la LNH et l’AJLNH doivent le faire.