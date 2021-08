in

DéFi

Les protocoles de prêt DeFi continuent d’atteindre de nouveaux ATH en TVL et en dette, quelle que soit la tendance du marché

Le marché des crypto-monnaies se redresse, la capitalisation boursière totale s’élevant désormais à près de 1,97 billion de dollars et en passe d’atteindre le record de 2,550 milliards de dollars.

La capitalisation boursière de DeFi a également dépassé 110 milliards de dollars, pour revenir aux niveaux de mai et près du pic du 12 mai de 150 milliards de dollars, selon CoinGecko. Tout comme la capitalisation boursière, la valeur totale bloquée dans le secteur est également sur une tendance haussière supérieure à 140 milliards de dollars, à quelques centimètres de 154,6 milliards de dollars ATH, selon DeFi Llama.

Le bluechip DeFi et la plate-forme de prêt populaire Aave dominent actuellement le TVL à 9,48 %, avec son TVL à un nouvel ATH supérieur à 13 milliards de dollars. Un autre protocole de prêt, Compound, est en tête avec près de 11 milliards de dollars, à seulement 1 milliard de dollars de son sommet.

Le DeFi MakerDao original ne fait pas partie des trois premiers, mais occupe la cinquième place avec 8,94 milliards de dollars en TVL, et il a le moyen d’atteindre les 15,19 milliards de dollars ATH. Cependant, ce projet est clairement gagnant dans le département des revenus.

Au cours des 365 derniers jours, MakerDao a généré 62,3 millions de dollars de revenus de protocole cumulés, soit globalement le quatrième plus élevé, selon Token Terminal. Il affiche également 22,1 millions de dollars de revenus au cours des 90 derniers jours et 50,2 millions de dollars en 180 jours, se classant à la quatrième place les deux fois.

Compound a quant à lui enregistré 27 millions de dollars de revenus et Aave 14,2 millions de dollars au cours de la dernière année, tandis que 21,2 millions de dollars et 13,7 millions de dollars respectivement au cours des six mois précédents.

Axie Infinity (AXS), quant à lui, a battu tous les protocoles à chaque instant, engrangeant plus de 85 millions de dollars par semaine.

Les trois principaux marchés monétaires DeFi ont dépassé ensemble 20 milliards de dollars en ce qui concerne les prêts en cours. “Malgré un sentiment trop baissier et une tendance baissière agressive entre mai et juillet, l’utilisation des protocoles du marché monétaire n’a pas diminué du tout”, a noté Delphi Digital.

Individuellement, Maker a 5,86 milliards de dollars d’encours DAI, un nouveau sommet, tandis que Compound a 7,83 milliards de dollars, toujours en baisse par rapport aux 8,68 milliards de dollars ATH. Quant à Aave, il a grimpé à un nouvel ATH d’environ 8,2 milliards de dollars.

Le mois dernier, Aave a dévoilé son pool de liquidités autorisé pour les institutions appelées Aave Arc, qui est conforme aux normes KYC et AML et commence par BTC, ETH, USDC et AAVE. Compound a annoncé son produit axé sur les institutions offrant un TAP fixe de 4% sur le dollar américain le mois précédent.

Aave, Maker et Compound ont augmenté de 35,3%, 25,4% et 19,6% au cours des deux dernières semaines, se négociant à 402 $, 3 329 $ et 464 $, respectivement, au moment de la rédaction.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.