Les Proud Boys se plaignent d’être célibataires et je me demande pourquoi

HÉ LAAAAAAAAAAAAAADIES ! Êtes-vous célibataire et prêt à vous mêler? Vous aimez vos hommes misogynes, homophobes et fascistes ? Cherchez-vous à vivre votre fantasme de Donna Reed dans le sous-sol de la mère d’un mec ? Alors bonne nouvelle ! Les Proud Boys sont à la recherche de Mike Pence leurs futures épouses !

Lors d’un rassemblement « Fall Love Fest » à Los Angeles le week-end dernier, une meute de Proud Boys a pris une pause après avoir scandé « F-ck Antifa! » pour faire savoir à la foule clairsemée que beaucoup d’entre eux sont célibataires et « à la recherche de femmes au foyer ». C’est incroyable que ces messieurs soient célibataires. Vous voulez dire qu’aucune femme ne s’est inscrite pour une vie de cuisine, de nettoyage et de sexe pour ces membres de la secte aux pilosités rouges ? Couleur nous choqué.

Hier, lors du rassemblement « Fall Love Fest » des Proud Boys à Los Angeles, le conférencier a annoncé que beaucoup d’entre eux étaient célibataires et « cherchaient des femmes au foyer ». pic.twitter.com/uNVFGolTVi – Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) 17 octobre 2021

Maintenant, nous avons tous eu notre juste part de mauvais rendez-vous et de terribles partenaires. Et beaucoup d’entre nous ont connu une longue et solitaire pandémie. Mais croyez-moi quand je vous dis : mesdames, vous êtes mieux seules. Après tout, voulez-vous vraiment être coincé en train de préparer Hamburger Helper sur un grill Sterno de voyage sur le parking de l’hôtel de ville de Boise pendant que votre mari fulmine à propos de la théorie critique de la race à des étrangers?

Êtes-vous prêt pour une vie entière à boire du lait partout où vous irez, au cas où votre mari bonehead se vaporiserait à nouveau accidentellement du poivre ? Et êtes-vous prêt pour un homme qui dépensera les fonds de l’université de vos enfants en billets pour voir Joe Rogan en direct ? JK, l’université est pour les élites libérales homosexuelles.

Beaucoup se sont tournés vers Twitter pour se moquer de ces petits hommes tristes et de leurs aspirations romantiques :

NOL À TINSELTOWN

Une production de chaîne de marque 👩🏻: C’est la fin de l’automne, il y a un froid dans l’air, et je suis résigné à passer une autre saison des vacances seul 👨🏻‍🦲: JE SUIS ICI PARMI LES HORDES MÉTRAILLES DE LA POUR METTRE EN GARDE CONTRE LE MAL DU SOCIALISME DE L’ÉTAT PROFOND (les deux entrent dans Starbucks) – Dreamweasel (@Dreamweasel) 17 octobre 2021

Mesdames, si vous avez toujours rêvé 😍 de rencontrer un mec potelé avec une petite plume et une petite barbe qui vit dans le sous-sol de sa mère et aime les vieux magazines Hustler et les vidéos promotionnelles AR-15, c’est maintenant votre chance d’en épouser un et de passer vos journées à laver son collants blancs!👇🏽#ProudBoys #losers #incels https://t.co/j3KlQugQHq – Mindful Primate (@MichellesDude) 17 octobre 2021

Les Proud Boys sont tellement intéressés à trouver des «femmes au foyer» parce qu’ils ont besoin de mamans remplaçantes pour s’occuper d’eux. – Wombat Medic (@CallMeCookie) 17 octobre 2021

« Je veux dire techniquement, c’est la maison de ma mère mais » https://t.co/42c2v98knr – BloodRiverFlow (@PearlRiverFlow) 18 octobre 2021

Les Proud Boys veulent des « femmes au foyer ». D’accord, mais d’abord grandissez jusqu’à au moins Proud Men. https://t.co/auV3VUr7kr – C. Walworth (@carlawalworth) 17 octobre 2021

« À la recherche de femmes au foyer », ET d’être des garçons fiers… Je suis tellement choqué que tant de célibataires soient célibataires !! 🙄 https://t.co/vXMZjKaLrp pic.twitter.com/sBQCLYenL2 – 7SeaTurtlesAllEndangered (@japalian7) 17 octobre 2021

Si vous cherchez une femme, peut-être qu’un rallye des Proud Boys n’est pas le meilleur endroit où chercher. https://t.co/BQbAC9IQeC – Patrick W. Watson (@PatrickW) 17 octobre 2021

La triste vérité, c’est qu’il y a des femmes qui partagent les mêmes opinions odieuses que les fiers garçons. Les femmes blanches en particulier ne sont pas étrangères au soutien du racisme systémique, de la xénophobie et du fascisme. Bonne chance, mesdames. Cette manette Playstation recouverte de sperme ne va pas se nettoyer toute seule !

(image : capture d’écran/Twitter)

