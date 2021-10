Les provinces chinoises continuent de sévir contre Bitcoin et les mineurs d’Altcoin

Source : Adobe/Konstantin Yolshin

Plusieurs provinces chinoises affirment avoir intensifié leurs efforts pour réprimer les opérations illégales de crypto-minage – une indication qu’elles sont soit désireuses d’impressionner le gouvernement central de Pékin, soit que certains mineurs du pays refusent toujours de fermer.

Selon Shanghai Securities News, la province du Zhejiang impose une répression minière, et son comité provincial du parti s’est associé au gouvernement local pour « lancer une incitation spéciale conjointe » qui a permis à la province de « lutter de manière globale contre l’utilisation des [energy] ressources» pour financer «l’activité minière et commerciale» de la cryptographie.

Université de Cambridge les données compilées fin août de cette année semblent montrer que le hashrate du bitcoin (BTC) de la Chine continentale est de 0%, mais certains diront que la répression en Chine, qui ne prenait encore forme qu’en août, n’a pas été aussi complète.

En effet, la province du Zhejiang affirme que ses efforts pour « nettoyer » et éliminer le minage de crypto-monnaies ont déjà porté leurs fruits : les cas ont été transmis aux procureurs.

La province a ajouté qu’elle avait trouvé des mineurs de BTC illégaux, ainsi que des individus extrayant de l’ethereum (ETH) et huit autres altcoins.

La province du Zhejiang a mentionné à plusieurs reprises la nécessité d’atteindre la « neutralité carbone », ainsi que de « lutter résolument contre l’exploitation minière de crypto-monnaie » ainsi que « la spéculation [crypto] battage publicitaire.

Et la province ne s’arrêtera pas là : elle a affirmé que ses agences d’application de la loi et de réglementation du Web fourniraient désormais aux « services concernés » des conseils sur les moyens de « réaliser la surveillance et la supervision » des ressources énergétiques pour s’assurer qu’elles ne sont pas utilisées pour « s’engager dans activités liées à l’exploitation minière.

Pendant ce temps, dans la province du Jiangsu, les enquêteurs ont déclaré qu’ils pensaient qu’un effort de filtrage similaire impliquant 4 502 adresses IP avait découvert des preuves de centaines de mineurs illégaux utilisant de l’énergie destinée aux institutions publiques. AFinance a rapporté que les « mineurs illégaux » qu’elle a trouvés utilisaient 260 000 kWh d’énergie par jour pour alimenter leurs efforts.

Une répression plus large de la cybercriminalité a été signalée dans le Guangdong, où la police et d’autres responsables ont célébré une répression fructueuse contre les opérateurs de crypto, les mineurs et les fraudeurs basés sur le net, selon le journal quotidien Nanfang.

Le balayage a vu 5 770 personnes arrêtées – dont un nombre indéterminé était impliqué dans des activités liées à la cryptographie – les autorités affirmant avoir « obtenu des résultats remarquables ».

Les provinces ont déclaré qu’elles souhaitaient éradiquer les « transactions transfrontalières illégales » à l’aide de la cryptographie et « mettre fin au gaspillage des ressources publiques sociales ».

Des mesures de répression similaires ont également eu lieu dans d’autres provinces chinoises ces dernières semaines, notamment dans la région autonome de Mongolie intérieure – un ancien point chaud de l’exploitation minière BTC.

