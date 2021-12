Les PSB avaient plus de 41 000 postes vacants au 1er décembre : FM au Parlement

Dans sa déclaration, Sitharaman a déclaré que selon les contributions reçues des PSB, au 1er décembre 2021, 95% du personnel est en position par rapport à l’effectif sanctionné.

Il y avait 41 177 postes vacants dans les 12 banques du secteur public (PSB) au 1er décembre, contre 8,06 lakh postes sanctionnés, a déclaré le ministre des Finances Nirmala Sitharaman en réponse à la question d’un membre à Lok Sabha.

Dans sa déclaration, Sitharaman a déclaré que selon les contributions reçues des PSB, au 1er décembre 2021, 95% du personnel est en position par rapport à l’effectif sanctionné. « La faible proportion de postes vacants est en grande partie attribuable à l’attrition due aux pensions de retraite et à d’autres facteurs habituels », a-t-elle déclaré, ajoutant: « Aucun poste/poste vacant n’a été supprimé au cours des six dernières années dans toutes les banques du secteur public, à l’exception d’un (01) poste dans Punjab & Sind Bank en 2016. Les banques entreprennent le recrutement de personnel pour pourvoir les postes vacants en permanence selon leurs besoins.

La State Bank of India (SBI), le plus grand PSB, comptait 8 544 postes vacants, dont 3 448 au niveau des cadres et 1 400 au niveau des sous-fonctionnaires. Le nombre de postes sanctionnés à la banque était de 2,47 lakh. La Punjab National Bank (PNB) et la Central Bank of India ont suivi, avec respectivement 6 743 et 6 295 postes vacants.

Alors que SBI et PNB sont deux des plus grands PSB, la Banque centrale est le seul prêteur qui reste sous le cadre de mesures correctives rapides (PCA) de la Reserve Bank of India (RBI), qui impose des restrictions de croissance à une banque en difficulté pour revenir à santé. UCO Bank, basée à Kolkata, qui a quitté la PCA en septembre de cette année, avait également un grand nombre de postes vacants – 3 727 – contre un effectif sanctionné de 25 280.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.