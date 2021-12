Les PSB récupèrent plus de Rs 5,49 crore lakh au cours des 7 derniers exercices: gouvernement

Des mesures globales ont été prises par le gouvernement pour réduire les NPA et effectuer le redressement, ce qui a permis aux PSB de récupérer 5 49 327 crores de roupies au cours des sept derniers exercices », a-t-il déclaré.

Le gouvernement a pris des mesures globales pour réduire les NPA et effectuer la reprise, permettant aux banques du secteur public de récupérer plus de Rs 5,49 crore lakh au cours des sept derniers exercices, a été informé lundi la Lok Sabha. Dans une réponse écrite, le ministre d’État chargé de Finance Bhagwat Karad a déclaré qu’en ce qui concerne les détails du taux de recouvrement des actifs non productifs (NPA), la RBI a informé qu’elle n’avait pas formellement défini le «taux de récupération» dans le contexte des NPA dans le secteur bancaire.

« Des mesures globales ont été prises par le gouvernement pour réduire les NPA et effectuer la récupération, ce qui a permis aux PSB de récupérer 5 49 327 crores de roupies au cours des sept derniers exercices », a-t-il déclaré. Cependant, selon les données de la RBI, la récupération effectuée par le secteur public banques (PSB) au cours de l’exercice en pourcentage du NPA brut au début de l’exercice (FY) s’est amélioré, passant de 11,33 % en 2017-18, à 13,52 % en 2018-19 et à 14,69 % en 2019-20.

« Au cours de l’exercice 2020-21, malgré l’impact généralisé de la pandémie de COVID-19 sur l’économie et son effet en cascade sur les actions en matière de mesures de relance, la reprise au cours de l’exercice en pourcentage du NPA brut au début de l’exercice était toujours à 12,28% », a déclaré le ministre.

Le ministre a également informé que principalement en raison de la reconnaissance transparente des actifs soumis à des tensions, les NPA bruts des PSB sont passés de Rs 2 79 016 crore (ratio NPA brut de 4,97 %) au 31 mars 2015 à Rs 8 95 601 crore ( ratio NPA brut de 14,58 pour cent) au 31 mars 2018. pour cent) au 31 mars 2021.

À une question liée à la carte PAN, le ministre d’État aux Finances, Pankaj Chaudhary, a déclaré que dans certains cas, des personnes se sont vu attribuer plus d’un PAN.

Cependant, toutes les cartes PAN en double, selon l’enregistrement, ont été dédupliquées, a-t-il déclaré. activé sur une période de temps.

