Les PSB renouvellent les obligations AT1 avant l’option d’achat au cours de l’EX22

Par Manish M Suvarna

Les banques du secteur public (PSB), les plus gros émetteurs d’obligations supplémentaires de niveau I (AT1) au cours des derniers mois, ont reconduit avec succès leurs obligations AT1 à un coupon inférieur ou similaire à celui des émissions précédentes. Ces obligations étaient dues pour l’exercice de l’option d’achat au cours de l’exercice en cours, a indiqué l’ICRA dans un communiqué.

Cinq prêteurs publics – Bank of Baroda, State Bank of India, Canara Bank, Punjab National Bank et Union Bank of India – ont levé ensemble près de 24 471 crores de roupies via des obligations AT1 au cours de l’exercice 22, selon les données de l’ICRA. Selon une estimation de l’agence, environ Rs 20 505 crore d’obligations AT1 de PSB et Rs 7 925 crore de banques privées sont dus pour l’option d’achat au cours de l’exercice 22 avec une majorité de Rs 19 750 crore due au second semestre.

« Le roulement des obligations AT1 par les banques du secteur public à des taux compétitifs par rapport à leurs émissions précédentes est positif pour les ratios de capital et réduit le fardeau de la recapitalisation du GoI », a cité un communiqué Anil Gupta, vice-président – notation des secteurs financiers, ICRA, comme dit.

La demande d’obligations AT1 est restée faible de la part des fonds communs de placement après que Sebi a révisé plus tôt cette année les normes d’investissement des fonds communs de placement de dette dans les instruments de dette Bâle-III émis par les banques et l’évaluation des obligations perpétuelles. Mais la plupart des obligations ont été souscrites par d’autres investisseurs tels que des fonds de pension et des trésoreries d’entreprise.

Les OSP doivent obtenir l’approbation préalable du gouvernement pour émettre des obligations AT1 conformément à la circulaire publiée en février 2018, car la faiblesse des finances de certaines banques peut augmenter considérablement le risque de saut de coupon. Pendant ce temps, les prêteurs privés n’ont pas exploité le marché intérieur et ont préféré les marchés étrangers. HDFC Bank et Axis Bank ont ​​opté pour les marchés étrangers et ont levé des fonds via des obligations AT1.

