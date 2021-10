Les PSU d’artillerie sont bons, mais doivent également attirer des joueurs de défense pvt

La décision a fait suite à l’intention déclarée du gouvernement (à partir de mai 2020) de stimuler l’approvisionnement en munitions de l’atmanirbharta en « constituant l’OFB en société pour améliorer l’autonomie, l’efficacité et la responsabilité »

Le 28 septembre, le Centre a annoncé la liquidation de l’Ordnance Factory Board (OFB) et le transfert de l’ensemble des 41 unités de fabrication qui en dépendent dans sept nouveaux CPSE. La décision faisait suite à l’intention déclarée du gouvernement (à partir de mai 2020) d’encourager l’atmanirbharta dans l’approvisionnement en munitions en « corporatisant l’OFB pour améliorer l’autonomie, l’efficacité et la responsabilité ». Vendredi, le Premier ministre Narendra Modi a déclaré que les nouveaux CPSE auront une orientation R&D. Cette décision doit être considérée dans le contexte des changements de politique au cours des dernières années pour pousser l’indigénisation de la production de défense.

Outre le changement de position géopolitique de l’Inde, notamment vis-à-vis du Pakistan, de l’Afghanistan et de la Chine, la politique d’acquisition de défense (DAP) 2020 et le projet de politique de production et d’exportation de défense (DDEP) 2020 auraient dû enthousiasmer les acteurs privés pour la production nationale. Le DAP a augmenté l’exigence de contenu indigène pour diverses catégories d’approvisionnement tandis que le DDEP parle de faire passer l’approvisionnement auprès d’acteurs nationaux de 80 000 crore au cours de l’exercice 20 (63 000 crore de PSU et 17 000 crore de joueurs privés) à 1 40 000 crore d’ici 2025.

La dépendance de l’Inde à l’égard des importations s’est accrue; les fournisseurs étrangers ont représenté 46 % de la facture d’approvisionnement au cours de l’exercice 20, contre 39 % au cours de l’exercice 15. Pour encourager les achats nationaux, le Centre a relevé l’année dernière le plafond d’IDE dans le cadre de la voie automatique, à 74 % contre 49 % (permettant davantage de passer par la voie d’approbation si l’IDE était lié au transfert de technologies de pointe). La DDEP a également parlé d’une liste négative, avec des embargos sur l’importation de certains articles en vigueur dans un délai spécifié. En effet, pour beaucoup, le fait que 333 entreprises privées aient obtenu jusqu’à 539 licences semblerait être des signes encourageants.

Cependant, il peut y avoir de nombreux décalages entre l’intention de la politique et la réalité sur le terrain. Les chiffres des IDE depuis le relèvement du plafond (septembre de l’année dernière) suggèrent que les investisseurs ne sont toujours pas sûrs – entre le trimestre de décembre de l’exercice 21 et le trimestre de juin de l’exercice 22, l’IDE dans les industries de la défense (cumulé à partir d’avril 2000) a à peine bougé (‘61,51 crore à 61,53 crores). Cela a peut-être beaucoup à voir avec la façon dont les marchés publics de défense sont maladroits – et le gouvernement est le seul client. Le cas du problème de fabrication d’armes à feu de L&T illustre le mieux cela : après avoir livré 100 obusiers dans le cadre d’un contrat de 4 500 crores avant la date prévue, il est probablement entré en hibernation (le chef de L&T l’avait prévenu au début de l’année dernière) car aucun ordre du gouvernement n’a été reçu depuis .

Le gouvernement est paralysé : alors que la taille du budget de la défense a augmenté, sa taille par rapport aux dépenses publiques a diminué au cours des dernières années, passant de 17,73 % en FY17 à 13,73 en FY22. Alors que la part des dépenses en capital dans le budget de la défense avait chuté à 22 % en FY19 avant de remonter à 27 % cet exercice, elle est toujours inférieure aux 30 % de FY12. Dans un tel contexte, les CPSE, un nouvel ensemble de concurrents, peuvent ne pas être trop encourageants pour les investisseurs, d’autant plus que les achats sont assaillis par des retards systémiques et externes ; bien que la DDEP parle de s’attaquer à ces problèmes, il n’est pas clair dans combien de temps cela peut être fait.

