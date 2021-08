Les publications antisémites sur les réseaux sociaux sont à peine supprimées

in

08/03/2021 à 09:53 CEST

Les principales plateformes de médias sociaux ne parviennent pas à supprimer plus de 80% des messages antisémites sur leurs plateformes, indique un nouveau rapport. Le Centre de lutte contre la haine numérique (CCDH) a déclaré avoir signalé plus de 700 messages contenant de la “haine anti-juive”, qui, ensemble, avaient été consultés 7,3 millions de fois.

L’enquête a couvert Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. Facebook a fait le pire, a déclaré le CCDH, n’ayant pas agi sur 89 % des publications. Dans son rapport intitulé “Don’t Act”, le CCDH a accusé plusieurs des géants de la technologie d’être “des lieux sûrs pour diffuser le racisme et la propagande antijuive”.

A l’aide des outils de reporting proposés par chaque plateforme, ses chercheurs ont collecté 714 posts entre mai et juin, exemples qui ont affirmé avoir « clairement violé » les propres politiques des sociétés de médias sociaux. Il a dit qu’ils incluaient des théories de la négation de l’Holocauste et du complot avec de fausses affirmations selon lesquelles les Juifs “contrôlent” les gouvernements et les banques, ou orchestrent des événements mondiaux.