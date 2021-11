Les publications de Rittenhouse de l’université de Virginie qualifiées de « rhétorique politisée »

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Lorsqu’un jury du Wisconsin a acquitté Kyle Rittenhouse des accusations de meurtre la semaine dernière, ce développement a entravé les progrès de la science, le département de chimie d’une université de Virginie a suggéré dans une série de messages en ligne qu’au moins un critique se moquait de « rhétorique politisée » inappropriée.

Les communications sur le compte Instagram officiel de l’Université James Madison incluaient également brièvement une vidéo dite de « prise de contrôle d’étudiants » dans laquelle un étudiant de JMU déplorait le « meurtre » de « deux belles vies noires » – même si le jury a convenu que Rittenhouse avait agi de lui-même. défense et les deux hommes qu’il a abattus étaient tous deux blancs.

« Rappel : il est difficile de se concentrer sur la science si vous craignez d’être légalement abattu ou écrasé lors d’une manifestation », a tweeté samedi le département de chimie et de biochimie de la JMU, au lendemain de l’acquittement de Rittenhouse. Le département a poursuivi, faisant référence à diverses fusillades d’hommes noirs que le mouvement Black Lives Matter a transformées en cris de ralliement.

« Il est difficile de se concentrer sur la science si vous craignez que vos proches ne soient tués en achetant des quilles, en vendant des cigarettes, en jouant avec un pistolet-jouet, ou en restant assis dans leur appartement, en faisant du jogging ou en portant un sweat à capuche », a ajouté le département. , faisant indirectement référence aux décès d’Eric Garner, Tamir Rice, Ahmaud Arbery et Trayvon Martin.

« Il est difficile de se concentrer sur la science si vous craignez d’être expulsé ou si vos droits humains dépendent du résultat d’une élection. Le combat pour la justice *est* un combat pour la science. »

Capture d’écran Twitter du département de chimie de l’Université James Madison.

Le département de chimie de JMU a également partagé une vidéo de l’animatrice de la chaîne Peacock, Amber Ruffin, dans laquelle l’animatrice a affirmé que l’acquittement de Rittenhouse montre que « le système judiciaire [is] de manière flagrante et évidente contre les personnes de couleur. »

Capture d’écran Twitter du département de chimie de l’Université James Madison. (Capture d’écran Twitter)

Le compte Instagram officiel de JMU a également partagé une vidéo mettant en vedette l’étudiant Deaquan Nichols.

Dans la vidéo, Nichols aborde « Le verdict dans l’affaire Kyle Rittenhouse ».

« Nous crions » Black Lives Matter « mais cela n’a pas assez d’importance pour ces personnes au pouvoir – le jury, le juge, n’importe qui – d’accuser cet homme d’avoir tué et emporté deux belles vies noires », a déclaré Nichols.

» Propagande politique «

Tina Ramirez, fondatrice de l’association à but non lucratif pour la liberté religieuse Hardwired Global et candidate républicaine au Congrès dans le 7e district du Congrès de Virginie, a partagé la vidéo de Nichols sur Twitter – et a accusé l’université de « faire de la propagande politique ».

Le jury de Kenosha, Wisconsin, a déclaré Rittenhouse non coupable de cinq chefs d’accusation liés à sa mort par balle de deux hommes blancs et à la blessure d’un autre homme blanc lors de la deuxième nuit de troubles civils à Kenosha le 25 août 2020.

Les avocats de Rittenhouse ont fait valoir que le résident de l’Illinois, alors âgé de 17 ans, agissait en état de légitime défense après avoir été attaqué par derrière lorsqu’il a tiré sur Gaige Grosskreutz, 27 ans, ainsi que Joseph Rosenbaum, 36 ans, et Anthony Huber, 26 ans dans les émeutes. Grosskreutz a survécu mais Rosenbaum et Huber sont morts.

L’accusation a affirmé que Rittenhouse avait provoqué les attaques.

Les émeutes ont suivi la fusillade de la police contre Jacob Blake à Kenosha plus tôt dans la semaine. Blake a survécu à la fusillade mais reste partiellement paralysé.

« Reprises étudiantes »

Une porte-parole de JMU a abordé la vidéo de Nichols, mais pas les publications du département de chimie, dans une déclaration à Fox News.

« L’Université James Madison propose des « prises de contrôle d’étudiants » sur les plateformes de médias sociaux comme une opportunité pour notre public d’en savoir plus sur les activités et la recherche des étudiants », a déclaré la porte-parole Mary-Hope Vass. « L’une des prises de contrôle d’hier a porté sur l’opinion personnelle et les points de vue d’un étudiant, qui ne reflètent pas nécessairement l’université. La vidéo exprimant cette opinion a été supprimée du compte de réseau social de l’université. »

De gauche à droite : Gaige Grosskreutz, Anthony Huber et Joseph Rosenbaum ont chacun été abattus par Kyle Rittenhouse lors d’une nuit de troubles l’année dernière à Kenosha, Wisconsin. Grosskreutz survécut mais Huber et Rosenbaum moururent tous les deux. (Presse associée/GoFundMe/Facebook)

Ramirez a parlé à Fox News des réponses du JMU à l’acquittement de Rittenhouse.

« Présumer la culpabilité d’un jeune homme déclaré innocent par un jury composé de ses pairs est l’antithèse de défendre un système de justice pénale équitable », a déclaré Ramirez à Fox News. « Que JMU ait permis que cela se produise sur leurs comptes officiels de médias sociaux, sans parler de la désinformation flagrante, est flagrant. »

Kyle Rittenhouse a prêté serment pour témoigner lors de son procès au palais de justice du comté de Kenosha au début du mois à Kenosha, dans le Wisconsin. (.)

« Voir que le département de chimie de l’école doublerait ensuite avec une rhétorique plus politisée est au-delà de la pâleur », a-t-elle ajouté. « Dans leurs messages, ils disent » il est difficile de se concentrer sur la chimie « , mais c’est littéralement leur travail et ce que les parents paient des milliers de dollars en frais de scolarité attendent d’eux. C’est pourquoi j’ai été si catégorique que nous devons faire à nouveau l’école de l’éducation. Nous devrions enseigner aux élèves comment penser de manière critique, pas quoi penser politiquement. »

Le républicain Glenn Youngkin a remporté la course du gouverneur de Virginie en partie en faisant campagne sur l’éducation, en repoussant ce que les parents considèrent comme la politisation de gauche du système éducatif et en déclarant que les parents devraient avoir le droit de décider quelles écoles enseignent à leurs enfants.