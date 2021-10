Les publicités approuvées par des célébrités ont augmenté de 19 % lors de l’IPL 14 : rapport

Les publicités non approuvées par des célébrités dans l’IPL 14 étaient inférieures de 17 % à celles de la saison précédente

Les soixante matchs de l’Indian Premier League (IPL) 14 ont enregistré une augmentation de 19% des publicités parrainées par des célébrités, par rapport à la saison précédente. D’un autre côté, les publicités non approuvées par des célébrités dans l’IPL 14 étaient de 17 % inférieures à celles de la saison précédente, selon les dernières données publiées par TAM Sports, une division de TAM Media Research. De plus, les publicités approuvées par des célébrités représentaient 57 % du volume total des publicités dans l’IPL 14.

Parmi les professions de célébrités, les acteurs de cinéma représentaient 47% des volumes publicitaires, suivis des personnalités sportives pour 39% des parts. Cependant, 14% des publicités de célébrités ont été endossées par des actrices de cinéma et de télévision. Selon le rapport, le nombre total de célébrités a augmenté de 38 % au cours des 60 matchs de l’IPL 14 par rapport à l’IPL 13. De plus, le nombre de marques et d’annonceurs avec des publicités approuvées par des célébrités a augmenté de 21 % et 29 % respectivement.

Ranveer Singh a dominé le classement des célébrités puisqu’il représentait 11% des volumes publicitaires lors des matchs de l’IPL 14. Singh a soutenu neuf annonceurs pendant le tournoi. MS Dhoni et Shahrukh Khan ont acquis les deuxième et troisième positions avec respectivement sept pour cent et neuf pour cent des volumes publicitaires. En outre, Dhoni a approuvé neuf annonceurs et Khan a approuvé cinq annonceurs.

Le rapport ajoute que quatre des cinq meilleures célébrités du classement général étaient courantes dans 60 matchs de l’IPL 14 et de l’IPL 13. Considérablement, le médaillé d’or olympique Neeraj Chopra est entré dans la liste des cinq meilleures célébrités sportives.

Pan Masala a émergé comme la première catégorie dans les publicités approuvées par des célébrités, suivie par les jeux électroniques, les portefeuilles électroniques, l’éducation électronique et les instituts financiers d’entreprise. Les cinq principales catégories et annonceurs représentaient respectivement 49 % et 36 % des volumes d’annonces de célébrités. Au cours de 60 matchs, le nombre de catégories a augmenté de deux pour cent dans l’IPL 14 par rapport à l’IPL 13.

