Les publicités BFSI imprimées ont augmenté de 60% en janvier-août 2021 : TAM AdEx

Selon les dernières données publiées par AdEx India, une division de TAM Media Research, les volumes de publicité télévisée pour le secteur de la banque, des services financiers et des assurances (BFSI) ont enregistré une baisse marginale de 1% entre janvier et août 2021 par rapport à la même période l’année dernière. . D’autre part, le support imprimé a connu une augmentation de 60% de l’espace publicitaire. Le rapport ajoute également que BFSI a connu une croissance publicitaire constante à deux chiffres à la télévision de janvier 2021 à mars 202, suivie d’une croissance à un chiffre en avril-juillet 2021. Cependant, les volumes de publicité télévisée pour le secteur BFSI ont été multipliés par 1,7 (14 %) en août, par rapport à juillet.

Selon le rapport, l’assurance-vie représentait les volumes d’annonces les plus élevés de toutes les catégories BFSI à 27%. En outre, les cinq premières catégories représentaient plus de 65% des volumes publicitaires totaux du secteur. Parmi les dix premiers annonceurs à la télévision, Life Insurance Corporation (LIC) de l’Inde est en tête du classement avec une part de 15 %. Upstox était la première marque exclusive, suivie du Shriram Life Assured Income Plan pendant la période janvier-août 2021. De plus, plus de 240 marques exclusives étaient présentes à la télévision sur la même période.

Les trois principaux genres de chaînes représentaient 91 % de la part des volumes publicitaires pour le secteur BFSI. Le genre d’information est devenu le plus préféré des marques BFSI avec 69 % de part des volumes d’annonces. Les chaînes de cinéma et les chaînes de divertissement généralistes (GEC) ont obtenu la deuxième position avec une part de 11 % des volumes d’annonces. D’un autre côté, le bulletin d’information était le genre de programme préféré avec 43 % de part des volumes publicitaires. De plus, les longs métrages et les genres d’émissions commerciales ont contribué respectivement à 13 % et 11 % des volumes de publicité. L’heure de grande écoute était la tranche horaire la plus privilégiée, suivie de l’après-midi et du matin, les trois tranches horaires étant combinées pour plus de 70 % des volumes publicitaires du secteur BFSI. Les annonces de 20 à 40 secondes étaient les plus préférées des annonceurs BFSI.

Avec une énorme croissance de 60 % en glissement annuel de l’espace publicitaire, BFSI a enregistré un maximum de publicités imprimées en février 2021. De toutes les catégories, les finances auditées et non auditées avaient la part d’espace publicitaire BFSI la plus élevée à 31 %. Les cinq premières catégories ont ajouté plus de 75 % de l’espace publicitaire du secteur entre janvier et août 2021. Alors que les 10 premiers annonceurs représentaient plus de 30 % de la part de l’espace publicitaire, LIC of India était le premier annonceur du secteur avec une part de 19 %. d’espace publicitaire.

Selon le rapport, la langue anglaise avait la part la plus élevée d’espace publicitaire (58%) dans l’imprimé. Les cinq premières langues de publication ont ajouté ensemble 87% de part d’espace publicitaire du secteur BFSI. La zone sud est en tête de la publicité du secteur BFSI avec une part de 33 % entre janvier et août 2021, suivie de près par la zone ouest et la zone nord, toutes deux représentant 27 %.

Les volumes publicitaires de BFSI pour la radio ont enregistré une croissance de 5 % entre janvier et août 2021, par rapport à la même période de l’année dernière. Au cours de cette période, le mois de mars a connu le pic le plus élevé d’un mois à l’autre, soit 26%. Cependant, le secteur a connu une croissance constante de la publicité à la radio au cours de ces neuf mois. Les 10 premiers annonceurs ont ajouté 83 % des volumes d’annonces à la radio, avec LIC of India en tête du classement. Les quatre principaux États et territoires de l’Union – le Maharashtra, le Gujarat, le Tamil Nadu et Delhi occupaient plus de 50 % du gâteau publicitaire.

Parallèlement, les insertions publicitaires sur le numérique ont augmenté de 30 % entre janvier et août 2021, par rapport à la même période il y a un an. Parmi toutes les catégories, la catégorie assurance-vie est en tête du peloton avec une part de 37% des insertions publicitaires. Les 10 premières catégories ont ajouté 93% de part d’insertions publicitaires du secteur, tandis qu’ICICI Prudential Life Insurance est en tête du classement des 10 premiers annonceurs avec 21% de part. En ce qui concerne le numérique, la méthode de transaction par réseau publicitaire a capturé 47 % de part des insertions publicitaires BFSI, suivie par le programmatique avec une part de 38 %.

