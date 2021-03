Les publicités de Hanes Underwear pourraient être considérées comme controversées – WWD

Hanes marche sur une ligne fine avec la campagne de lancement de ses nouveaux sous-vêtements pour hommes.

Hanes, basé à Winston-Salem, NC, qui est le fabricant de sous-vêtements le plus vendu du pays, vient de créer un nouveau boxer Comfort Flex Fit Total Support Pouch. Le modèle offre une construction de pochette exclusive en instance de brevet, comprenant des inserts en mesh respirant uniques, et marque l’un des plus grands lancements de nouveaux produits de l’histoire de la marque.

Pour présenter les sous-vêtements, Hanes adopte ce qu’il croit être une approche légère et humoristique dans la campagne de marketing qui fait ses débuts aujourd’hui. Mais la campagne peut être considérée par certains comme offensante.

Il se concentre sur les hommes qui recherchent le «ball-ance» et le confort dans leurs sous-vêtements et qui recherchent un style où «tous vos mors doivent bien s’adapter». Parmi les autres lignes de la campagne, citons: « Laissez-vous pendre tranquille, que vos truffes ne se mélangent jamais et moins de lutte, plus de nidification. »

Sidney Falken, directeur de la stratégie de marque pour Hanes, a déclaré que la société avait testé la campagne avant de lui donner le feu vert et que les résultats étaient positifs. «Nous travaillons sur ce produit depuis un certain temps et sur la meilleure façon d’en parler aux gars», a-t-elle déclaré. «Nous voulions repousser les limites de l’humour et faire en sorte que les gars en parlent. Nous avons donc adopté une approche légère du marketing et nous sommes très convaincus que les gars y répondront. Nous n’avons constaté aucun dégoût ni aucune aversion pour le langage que nous utilisons. «

Les publicités présentent un personnage nommé Hans dans sa maison, chevauchant un taureau, faisant de l’escalade et se reposant dans un hamac en sous-vêtements. Falken l’a décrit comme «un gourou» pour guider les gars à travers les caractéristiques et les fonctions du produit. Les publicités visent à «perfectionner l’idée d’être sécurisées et prises en charge», a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle pense qu’elles sont «intelligentes» et intentionnellement «surprenantes venant de Hanes».

Le produit Comfort Flex Pouch a récemment été lancé en douceur dans les magasins de détail tels que Walmart, Kohl’s et Macy’s, a déclaré Falken, et « les résultats sont bons et les critiques fortes. » Hanes s’attend à «un grand splash» après le lancement des annonces à partir d’aujourd’hui. Ils seront diffusés pendant le tournoi de basketball masculin de la Division I de la NCAA et seront diffusés sur CBS, TNT, TBS et TruTV. Ils se poursuivront jusqu’en 2021. La publicité en ligne sera diffusée sur diverses plateformes éditoriales et sociales, avec des campagnes d’influence apparaissant sur Twitter, TikTok, Facebook et Instagram.

Bien que Falken ne dise pas à quel point les dépenses médias sont importantes pour la campagne, le budget est augmenté à deux chiffres, a déclaré Hanes.

Alors que certains hommes plus âgés peuvent être pris au dépourvu, le plan marketing et le ton de la campagne peuvent plaire davantage aux jeunes hommes, une catégorie en demande pour la marque.

Lors de l’appel aux résultats du quatrième trimestre de la société début février, Stephen Bratspies, président-directeur général de Hanesbrands Inc., a déclaré que la société occupait la première place sur le marché des sous-vêtements pour hommes aux États-Unis, tant chez les plus de 35 ans que chez les moins de 35 ans. les groupes d’âge. «Nous avons beaucoup plus de part, de part absolue, chez les plus de 35 ans, et la croissance arrive chez les moins de 35 ans», a-t-il déclaré. «Nous avons donc vu cela comme une grande opportunité pour nous de comprendre un peu mieux ce consommateur: comment il achète, quels produits il veut, et nous allons être très concentrés et ciblés sur la poursuite de ce consommateur.»

Falken a qualifié la pochette Comfort Flex Fit de «percée et l’introduction de produit la plus innovante de la catégorie depuis des décennies». Lors de tests effectués avant l’introduction, Hanes a constaté que 71% des hommes ont déclaré n’avoir jamais porté de caleçons avec une poche. Mais après avoir essayé le produit, 80% ont déclaré qu’ils prévoyaient d’acheter le produit et de le recommander à d’autres. «Et les gars n’aiment pas parler de leurs sous-vêtements», dit-elle.

Un paquet de trois sous-vêtements se vend 16,98 $.