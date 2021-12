Les publicités de Noël de la NBA, classées

Est-ce que tu ressens ça ? Est-ce que vous pouvez l’entendre? Le son des cloches qui tintent et les balles qui rebondissent ? Ah oui. C’est à nouveau cette période de l’année.

C’est Noël. Et cela signifie qu’il est également temps pour certains (espérons-le!) NBA basketball. Chaque année, la NBA nous offre des affrontements de renom entre ses équipes puissantes de la ligue remplies de stars.

En plus de ces grands jeux et de ces grandes stars, nous recevons également de grandes publicités. La NBA nous offre depuis des années des publicités absolument incroyables célébrant leur extravagance du jour de Noël.

Certains sont plus amusants. D’autres sont plus sérieux. Mais ils sont tous assez cool à regarder et un excellent moyen de se remémorer les saisons de la NBA des Noëls passés.

Voici les 10 meilleurs, classés. Je t’en prie.

10 lumières de Noël NBA -2018



Celui-ci était solide. Il vous offre un montage fantastique de certaines des plus grandes stars de la NBA en tant que Christmas Lights – LeBron James, Kevin Durant et d’autres noms que nous connaissons et aimons.

Et tout se passe avec Jingle Bells en arrière-plan – un air de Noël classique absolu. C’est juste amusant.

9 Tout ce que je veux pour Noël, c’est la NBA -2009



Qui n’aime pas All I want for Christmas de Mariah Carey ? Cela pourrait être l’une des 5 meilleures chansons de Noël de tous les temps et ce n’est certainement pas le numéro 5.

Ajoutez-y un peu de NBA et cela en fait une excellente publicité.

8 GRAND : Couleur – 2012



Cette publicité BIG: Color de 2012 était l’époque de la NBA où ils avaient des maillots d’une seule couleur.

Cette publicité était destinée à montrer ces uniformes et, même si les uniformes n’étaient pas les meilleurs, cette publicité était plutôt amusante. Quelle façon créative de donner une interprétation d’une chanson de Noël classique.

Ils s’appuieraient là-dessus un an plus tard, mais plus là-dessus dans une seconde.

7 Publicité de Noël du 75e anniversaire



Il s’agit en fait de la publicité de Noël pour le 75e anniversaire de la ligue en 2021 et elle présente Anthony Anderson en tant que narrateur.

C’est évidemment la publicité la plus récente, mais c’est aussi l’une des meilleures que nous ayons vues depuis un certain temps. Il présente les plus grandes stars du basket-ball du passé et du présent comme Sue Bird, Draymond Green, Domonique Wilkins et bien d’autres assis à une table et rompant le pain ensemble. C’est juste une scène vraiment amusante. Et qui ne voudrait pas s’asseoir à cette table ?

6 Le remix de Winter Wonderland de la NBA



Remixer une chanson de Noël classique vous rapportera toujours des points avec moi.

En 2019, la NBA a fait un remix Winter Wonderland pour leur publicité et, mec, c’était fantastique. Les jeux cette année-là n’étaient pas les meilleurs, cependant. Ça c’est sûr.

5 La période la plus Dunktastic de l’année



Encore une fois, le remix de la chanson de Noël. C’est toujours gagnant. Et en 2016, la NBA a fait le remix de « Most Wonderful Time of the Year » mais l’a fait Dunktastic à la place. C’était incroyable.

De plus, la publicité contenait Victor Oladipo et il peut réellement chanter. Comme, chanter, chanter. Il est vraiment bon. Alors bien sûr, celui-ci allait être plus haut sur la liste.

4 « Nous parlons de cadeaux? »



Allen Iverson pratique les parodies de diatribe sont toujours dangereux parce que la blague a été tellement exagérée au fil des ans. Surtout compte tenu de la gravité de la situation.

Mais celui-ci ? Avec le Père Noël ? Parler de cadeaux ?!?! C’était génial. Juste des trucs super.

3 MVPuppets de Noël de Kobe & LeBron



D’accord, donc techniquement, ce n’est pas une publicité NBA, c’est une publicité Nike.

Mais il n’y avait absolument aucun moyen que cela ne fasse pas partie de cette liste. Genre, 0 chance, vous tous. C’est l’une des meilleures publicités de basket-ball de tous les temps. Point final. Kobe et LeBron jouant contre les rennes du Père Noël ? Avec KRS-One qui rappe à ce sujet ?

Allez mec. C’est incroyable. En fait, je regarderais une série entière de ça. Sérieusement. Ramenez les MVPuppets. LeBron et Giannis Antetokounmpo sont là, Nike.

2 Jingle Hoops



Cette publicité est donc arrivée en 2013 – juste un an après la publicité BIG: Color où ils étaient vraiment sur quelque chose en utilisant un ballon de basket pour recréer un jingle de Noël

Ici, cependant? Homme. C’était juste la perfection. Vous avez les meilleurs tireurs de la ligue qui partagent tous un terrain, tirent le ballon et font de la musique incroyable. C’est incroyable.

Et le look des coulisses est également assez incroyable.

C’est l’une de ces publicités dont les gens parleront pour toujours.

1 NBA’s Greatest



C’est la seule raison pour laquelle les Jingle Hoops n’étaient pas numéro un. Ce commercial, mec. C’est le spot « NBA’s Greatest » de 2011. Cela vous fait vibrer.

Les joueurs du passé et du présent dans une supercoupe jouent tous les uns contre les autres sur le terrain. Le coup de poing de Michael Jordan avec Kobe Bryant, Paul Pierce sortant avec OG Celtics. C’est tellement cool, mec. J’aime tellement ça.

C’est la meilleure publicité absolue et incontestée.