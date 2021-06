Les publicités de produits OTC ont augmenté de 200% à la radio 2021 : TAM AdEx

Enkor D a émergé comme la première nouvelle marque à la radio.

Avec la deuxième vague de la pandémie de coronavirus à son apogée, les publicités pour les produits en vente libre (OTC) battaient leur plein. Les volumes de publicité des produits OTC à la télévision ont augmenté de 82 % entre janvier et mai 2021 par rapport à la même période en 2020, tandis que l’imprimé a enregistré une croissance de 37 %. Selon les données publiées par AdEx India, une division de TAM Media Research, les médias numériques et radio ont également connu une augmentation considérable, affichant respectivement une augmentation de 2,5 et 2 fois des volumes d’annonces entre janvier et mai.

Parmi les produits OTC, SBS Biotech est devenu le premier annonceur à la télévision, dans la presse écrite et à la radio, représentant respectivement 23 %, 26 % et 24 % du volume publicitaire du secteur. Pendant ce temps, Organic India a dominé les charts en numérique avec 14% de part.

À la télévision, le genre d’information est devenu le genre préféré pour la publicité des produits OTC, car il représentait 50 % de la part du volume publicitaire du secteur à la télévision. Viennent ensuite le genre des chaînes de divertissement général (GEC) avec une part de 23 % et les films avec une part de 18 %. Les genres musicaux et religieux étaient à la traîne avec une part de 8 % et 1 %, respectivement. Les trois principaux genres de chaînes à la télévision représentaient ensemble 90 % des volumes d’annonces pour les produits OTC en 2021. Prime Time avait la publicité la plus élevée pour les produits OTC avec une part de 30 % des volumes d’annonces à la télévision avec une taille d’annonce de 40 à 60 secondes préférée. par 59% des annonceurs. Fait intéressant, alors que SBS Biotech dominait l’espace publicitaire télévisé en tant que plus grand annonceur, Sachi Saheli Ayurvedic Syrup est devenu la marque la plus annoncée de janvier à mai.

Sur papier, les journaux en hindi représentaient 61 % des publicités pour les produits en vente libre, suivis des journaux en marathi à 17 %. Les journaux kannada ont revendiqué la troisième position avec 7% de part tandis que les journaux gujarati et anglais suivaient avec 3% chacun. Les cinq premières langues de publication ont ajouté ensemble plus de 91 % des volumes d’annonces du secteur. Pendant ce temps, le genre de publication d’intérêt général avait 99,3 % de part d’espace publicitaire dans l’imprimé, tandis que les affaires/finance/économie représentaient 0,7 %.

Selon les données, 86% des publicités imprimées étaient à des fins de promotion de la marque tandis que la promotion des ventes représentait 12% des parts. Parmi les promotions des ventes, la promotion en volume occupait 57 % de part d’espace publicitaire, suivie par la promotion combinée avec une part de 27 %.

De plus, parmi les annonceurs de la promotion des ventes, SBS Biotech a dominé avec 44% de part d’espace publicitaire, suivi de Jolly Pharma (Inde) en janvier-mai’21.

Il est intéressant de noter que le Gujarat a dominé tous les États avec 30% de part des volumes publicitaires du secteur à la radio entre janvier et mai’21, suivi du Karnataka avec 19% de part. Contrairement à la télévision, la radio considérait les tranches horaires de l’après-midi et du soir comme le moment le plus privilégié pour les publicités du secteur, la tranche représentant respectivement 35 % et 34 % des parts. Selon TAM, plus de 30 nouvelles marques ont été observées entre janvier-mai’21 et janvier-mai’20. En dehors de cela, Enkor D était la première nouvelle marque à la radio.

En ce qui concerne le numérique, le réseau publicitaire a capturé 61 % de part des insertions de produits OTC sur le numérique. Ensuite, la méthode programmatique représentait 23 % de part, le programmatique/réseau publicitaire représentant 9 % de part.

Lire aussi : L’infrastructure et la réglementation des jeux en ligne en Inde sont-elles adéquates

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.