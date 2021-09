Les publicités Ecom-Gaming ont été multipliées par 9,2 sur support papier en 2021 : TAM AdEx

La télévision a connu une augmentation marginale de 2% en janvier-août 2021

L’espace de jeu en ligne se développant à pas de géant en Inde, la catégorie Ecom-Gaming tire parti de l’élan en augmentant ses volumes de publicité. La catégorie a connu une croissance de 9,2 fois les volumes d’annonces sur papier, la radio et le numérique suivant derrière à 2,3 fois et 2,1 fois la croissance, respectivement, en janvier-août 2021 par rapport à la même période l’année dernière, selon les données publiées par AdEx India, une division de TAM Media Research. La télévision, d’autre part, a enregistré une augmentation marginale de deux pour cent des volumes d’annonces.

À la télévision, le genre d’information est devenu le genre préféré des publicités Ecom-Gaming car il représentait 33% de la part du volume publicitaire du secteur à la télévision. Viennent ensuite le genre cinématographique avec une part de 29 %, et les chaînes de divertissement général (GEC) et le genre sportif représentant respectivement 14 % et 11 % des parts. Les genres musicaux sont à la traîne avec une part de 10 %. Les trois principaux genres de chaînes à la télévision représentaient ensemble 76% de part des volumes d’annonces pour la catégorie Ecom-Gaming en 2021. Prime Time avait la publicité la plus élevée d’Ecom-Gaming avec 32% de part des volumes d’annonces à la télévision avec 20 à 40 secondes de publicité. la taille étant préférée par 76% des annonceurs. Galactus Funware Technology a émergé comme le plus grand annonceur avec MPL (Mobile Premier League) prenant la place numéro un en tant que marque la plus annoncée entre janvier et août 21 avec une part de 36% des volumes d’annonces.

Sur papier, les journaux en hindi représentaient 67 % des publicités Ecom-Gaming, suivis des journaux en marathi à 13 %. Les journaux anglais, gujarati et kannada suivaient avec six pour cent chacun. Les cinq premières langues de publication ont ajouté ensemble plus de 98 % des volumes d’annonces du secteur. Pendant ce temps, le genre de publication d’intérêt général avait 99,8 % de part d’espace publicitaire dans l’imprimé, tandis que Business/Finance/Economie représentait 0,2 %.

Selon les données, 80 % des publicités imprimées étaient à des fins de promotion des ventes, tandis que la promotion de la marque représentait 15 % des parts. Pour la promotion des ventes, 45% des publicités étaient des promotions multiples, 28% étaient des promotions de concours et les 27% restants des publicités étaient des promotions ajoutées, Tictok Skill Games et Paytm First Games étaient les deux principaux annonceurs de la catégorie Ecom-Gaming qui ont ensemble contribué plus plus de 90 % de part d’espace publicitaire en janvier-août 2021. Winzo Games était la marque la plus annoncée avec 77% de part d’espace publicitaire.

Fait intéressant, le Bengale occidental et le Maharashtra ont dominé tous les États avec une part de 22% des volumes publicitaires du secteur à la radio de janvier à août 21, suivis de Delhi avec une part de 16%. Contrairement à la télévision, la radio considérait les tranches horaires de l’après-midi et du soir comme le moment le plus privilégié pour les publicités du secteur, la tranche représentant respectivement 40 % et 38 % des parts. Parmi les annonceurs, Tictok Skill Games a dépassé 31 % de la part des volumes d’annonces en janvier-août’21. Winzo Games était la première marque avec 31% de part des volumes publicitaires, suivi de Rummycircle.Com avec 28% de part.

Quant au numérique, la catégorie Ecom-Gaming a opté pour la publicité display plutôt que les publicités vidéo. 92% des publicités sur le numérique étaient des publicités display tandis que les huit pour cent restants étaient des publicités vidéo. De même, l’affichage mobile était le canal le plus préféré avec 47% de part du gâteau. Suite à cela, l’affichage sur ordinateur de bureau a représenté 42 % des parts. La vidéo de bureau représentait cinq pour cent du gâteau, tandis que la vidéo mobile et la vidéo dans l’application suivaient avec trois pour cent chacune. Sur le numérique, Gameskraft Technologies était le premier annonceur avec 25 % des parts de marché et Rummyculture s’est imposée comme la marque la plus médiatisée.

