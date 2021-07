Les publicités pixelisées surprenantes de McDonald’s – Pouvez-vous le deviner ? | Vie

McDonald’s surprend à nouveau avec sa dernière campagne publicitaire dans le plus pur style rétro minimaliste.

Il y a des entreprises qui dépensent des millions de dollars chaque année en campagnes publicitaires, non seulement pour faire connaître leur marque au public, mais aussi pour rester en premier lieu dans l’esprit dans un créneau de marché spécifique, et si l’on parle de McDonalds, vous savez à quoi ressemblent leurs publicités emblématiques.

Et c’est que McDonald’s n’a pas besoin de faire de la publicité pour être connu, mais pour rester frais dans l’image mentale que chaque personne de cette marque a. Et maintenant encore une fois, l’agence TBWA Paris, a lancé une campagne abstraite et minimaliste pour faire connaître la réouverture des restaurants de cette chaîne de restauration rapide sur le territoire français.

Pas d’étagère vous serez surpris par cette nouvelle campagne McDonald’s, où vos hamburgers et frites typiques sont désormais pixelisés, dans le plus pur style Minecraft, et avec un petit logo qui indique très clairement qui est revenu sur les lieux.

Et tandis que ces images pixelisées ont toujours été réservées aux logos sans licence ou nus, maintenant ce que vous voulez, c’est évoquer cette image mentale que nous avons tous des couleurs des hamburgers et des frites de la marque.

La collaboration de McDonald’s avec l’agence de publicité TBWA Paris n’est pas nouvelle, et pourtant en 2014, ils ont déjà lancé une autre campagne minimaliste dans lequel ils ont joué avec différents emoji et des dessins simples de leurs hamburgers et frites, et sans aucun type de logo.

Et si par vous-même vous avez réussi à découvrir dès que vous ouvrez cette news que notre image pixelisée d’ouverture était un hamburger, et que McDonald’s vous est venu à l’esprit, vous savez probablement déjà où vous allez dîner.