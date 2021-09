Les publicités pour ordinateurs portables/ordinateurs portables ont augmenté de 60 % sur le numérique en 2021 : TAM AdEx

La télévision a enregistré une baisse de 4% en janvier-août 2021

Avec le retour des dépenses des consommateurs après le verrouillage de l’année dernière, la catégorie des ordinateurs portables/ordinateurs portables a tiré parti de l’élan en augmentant ses volumes de publicité. Selon les données publiées par AdEx India, une division de TAM Media Research, la catégorie a enregistré une croissance de 60 % des volumes publicitaires sur le numérique, la radio suivait une croissance de 40 % en janvier-août 2021 par rapport à la même période l’année dernière. Le support d’impression a également connu une augmentation de 18 % dans la catégorie des ordinateurs portables/notebooks. La télévision, en revanche, a enregistré une baisse de quatre pour cent des volumes d’annonces avec seulement deux annonceurs présents.

A la télévision, Lenovo et HP étaient les seuls annonceurs présents dans la catégorie de janvier à août 21* avec Lenovo en tête de liste. Le genre des films est devenu le genre préféré pour la publicité sur les ordinateurs portables/ordinateurs portables, car il représentait 39 % de la part du volume publicitaire du secteur à la télévision. Viennent ensuite le genre de l’information avec une part de 17 % et l’infodivertissement et le genre musical représentant respectivement 16 % et 15 % des parts. Les genres des chaînes de divertissement généralistes (GEC) sont à la traîne à 9 %. Les trois principaux genres de chaînes à la télévision représentaient ensemble 73% des volumes d’annonces pour les ordinateurs portables / ordinateurs portables en 2021. Prime Time avait la publicité la plus élevée pour les ordinateurs portables / ordinateurs portables avec 34% de part des volumes d’annonces à la télévision avec une taille d’annonce de 20 à 40 secondes. étant préféré par 78% des annonceurs. Lenovo Yoga s’est imposé comme la marque la plus médiatisée de janvier à août 21 avec une part de 52 % des volumes d’annonces.

Sur papier, les journaux anglais représentaient 83 % des publicités sur les ordinateurs portables/notebooks, suivis des journaux hindi avec 5 %. Les journaux en malayalam ont revendiqué la troisième position avec une part de quatre pour cent tandis que les journaux en marathi et en kannada suivaient avec trois pour cent et deux pour cent de part, respectivement. Les cinq premières langues de publication ont ajouté ensemble plus de 97% des volumes d’annonces du secteur. Pendant ce temps, le genre de publication d’intérêt général avait 71% de part d’espace publicitaire dans l’imprimé, tandis que Business/Finance/Economy représentait 28%.

Selon les données, 62% des publicités imprimées étaient à des fins de promotion de la marque tandis que la promotion des ventes représentait 38% des parts. Hewlett Packard India et Asustek Computer étaient les deux principaux annonceurs de la catégorie des ordinateurs portables/ordinateurs portables, qui ont contribué ensemble à plus de 65 % de la part de l’espace publicitaire entre janvier et août 2021.

Fait intéressant, Delhi a dominé tous les États avec une part de 23 % des volumes publicitaires du secteur à la radio de janvier à août 21, suivi du Maharashtra avec une part de 21 %. Contrairement à la télévision, la radio considérait les tranches horaires de l’après-midi et du soir comme le moment le plus privilégié pour les publicités du secteur, la tranche représentant respectivement 36 % et 37 % des parts. Parmi les annonceurs, Apple Computer India a dominé avec 80% de la part des volumes d’annonces en janvier21. Apple Macbook était la première marque avec 80% de part des volumes publicitaires, suivi par Avita Laptops avec 9% de part.

En ce qui concerne le numérique, la catégorie des ordinateurs portables/ordinateurs portables a opté pour la publicité display plutôt que pour les publicités vidéo. 88 % des publicités sur le numérique étaient des publicités display tandis que les 12 % restants étaient des publicités vidéo. De même, l’affichage de bureau était le canal le plus préféré avec 57% de part du gâteau. Ensuite, l’affichage mobile représentait 31 % des parts. La vidéo de bureau et la vidéo mobile sont à la traîne avec une part de 6 % chacune. Sur le numérique, Dell Computer Corporation est devenu le premier annonceur avec 79 % des parts de marché et Dell Vostro 14 5000 Series est devenu la marque la plus annoncée.

