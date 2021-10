Les publicités Samsung dans ses applications disparaissent, à partir de maintenant

in

Il n’y aura plus de publicités Samsung dans certaines de ses applications pour smartphones propriétaires. Les deux premières applications à perdre des publicités sont Samsung Pay et Samsung Health. Samsung Themes rejoindra éventuellement le club, mais il n’y a pas encore de date pour cela.

L’un des aspects les plus intéressants du skin Android de Samsung, connu sous le nom de One UI, est qu’il fonctionne principalement de la même manière sur l’ensemble de sa gamme. Cela signifie que l’expérience logicielle sur un téléphone Samsung à petit budget est en grande partie la même que l’expérience sur ses produits phares haut de gamme.

Bien sûr, l’inconvénient est que les publicités d’applications permettant d’économiser de l’argent apparaissent partout. C’est un peu étrange de dépenser 1 100 $ sur un Galaxy S21 Ultra, par exemple, puis de voir des publicités Samsung sur votre téléphone.

Heureusement, cela commence à changer. Samsung a promis de supprimer les publicités dans au moins certaines de ses applications cette année, et la suppression a commencé. Selon les messages du forum de la communauté officielle Samsung (via TizenHelp), Samsung Health et Samsung Pay sont désormais sans publicité en Corée du Sud. Les utilisateurs coréens signalent également des expériences sans publicité sur les forums, il semble donc que les choses avancent.

Théoriquement, ces changements devraient faire leur chemin vers d’autres pays très bientôt.

La seule autre application avec des publicités Samsung dont nous savons qu’elle sera également sans publicité est Samsung Themes. Cependant, il est probable que d’autres applications Samsung perdront également toutes leurs publicités dans un proche avenir.