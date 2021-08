Les publicités sur le digital ont augmenté de 55% en janvier-juin 2021 : TAM AdEx

Les 10 premiers annonceurs ont ajouté ensemble 16% de part d’insertions d’annonces.

La publicité numérique monte en flèche alors que le média enregistre une croissance de 55% en janvier-juin 2021 par rapport à la même période l’année dernière, selon les données publiées par AdEx India, une division de TAM Media Research. Juin a enregistré la plus grande part d’insertions d’annonces numériques, avec une augmentation de 43% par rapport à février 2021. De même, le S1’21 a enregistré le plus grand nombre de catégories, d’annonceurs et de marques par rapport au S1’19 avec plus de 545 catégories, 44 300 annonceurs et 51 800 marques. publicité sur l’espace numérique.

Selon les données, le secteur des services a continué à maintenir ses premières positions en tant que secteur le plus annoncé et a représenté 44% des insertions d’annonces entre janvier et juin 21, suivi par les ordinateurs avec 11%. Il est intéressant de noter que le commerce de détail est entré dans la liste des 10 principaux secteurs et représentait 2 % des parts de marché des insertions publicitaires. Les cinq principaux secteurs sont restés inchangés et représentaient 78 % des insertions publicitaires numériques globales.

La catégorie Ecom-Media/Ent./Social Media a dépassé la catégorie Ecom-Online Shopping et a dominé les charts de publicité numérique avec une part de 8 % des volumes d’annonces, cette dernière représentant 6 % de part et occupant la deuxième position. Avec l’essor du secteur des jeux en ligne, la catégorie est devenue la troisième catégorie la plus médiatisée, remplaçant l’informatique d’entreprise puisqu’elle représentait 5% de la part. La catégorie « Cours multiples » était le nouveau participant dans la liste des 10 premières catégories.

La plate-forme de commerce électronique Amazon Online India est devenue le plus grand annonceur, suivie de Grammarly Inc. Les 10 premiers annonceurs ont ajouté ensemble 16% de part d’insertions d’annonces. Sans surprise, deux des cinq premiers annonceurs appartenaient au secteur des jeux en ligne.

Amazon.in, la marque indienne d’Amazon Online, est devenue la marque la plus annoncée, suivie de Grammarly Keyboard. Prime Video d’Amazon occupait la troisième position. Selon les données, les 10 premières marques représentaient 14% des volumes d’annonces numériques.

Sans surprise, YouTube a maintenu son statut d’éditeur de premier plan avec une part de 13 % de publicité numérique en janvier-juin 21. Après YouTube, Rediff.com est en tête de liste avec une part de 2%, suivi d’Indianexpress.com.

Avec 58 % de part d’insertions publicitaires, les transactions via le réseau publicitaire étaient les plus préférées pour la publicité sur les plateformes numériques entre janvier et juin 21. Ensuite, le réseau programmatique/publicitaire représentait 16 %, la méthode programmatique représentant 14 % des parts.

