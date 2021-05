Les publicités virales de Signal ne sont qu’un coup de pub – .

Signal vient de remporter une victoire massive contre Facebook en utilisant de la meilleure façon possible les terrifiantes pratiques de suivi des utilisateurs de Facebook contre le réseau social. Signal voulait diffuser des publicités sur Instagram qui auraient exposé les vraies raisons pour lesquelles les utilisateurs verraient les publicités Signal dans leurs flux. Les publicités de Signal auraient inclus des exemples de données personnelles collectées auprès de l’utilisateur ciblé, exposant la façon dont Facebook collecte les données des utilisateurs pour gagner de l’argent. Signal a déclaré dans un article de blog que Facebook avait par conséquent interdit son compte publicitaire, alors il a quand même publié ces exemples en ligne.

Sans surprise, Facebook a tenté de se défendre, affirmant que Signal n’avait jamais essayé de diffuser ces publicités et qu’il n’avait pas fermé son compte pour avoir tenté de le faire. Facebook affirme que l’objectif de Signal n’était pas de diffuser les publicités en premier lieu, «il s’agissait de faire de la publicité».

“C’est un coup de force de Signal, qui n’a même jamais essayé de diffuser ces publicités, et nous n’avons pas fermé leur compte publicitaire pour avoir essayé de le faire”, a déclaré le porte-parole de Facebook Joe Osborne dans un communiqué. “Si Signal avait tenté de diffuser les publicités, deux d’entre elles auraient été rejetées car nos règles en matière de publicité interdisent les publicités affirmant que vous avez une condition médicale ou une orientation sexuelle spécifique, comme Signal devrait le savoir. Mais bien sûr, diffuser les annonces n’a jamais été leur objectif – il s’agissait de faire de la publicité. “

Réponse de Facebook: pic.twitter.com/xhPTVfmLBQ – Alex Kantrowitz (@Kantrowitz) 5 mai 2021

Cette dernière phrase est tout à fait le paradoxe de la publicité. Le but entier des campagnes publicitaires est d’obtenir de la publicité. Quel que soit le résultat, Signal aurait obtenu cette publicité. Les publicités sur Instagram, si elles étaient approuvées, seraient devenues virales. L’affirmation de Signal selon laquelle ils n’étaient pas approuvés est également devenue virale. Quoi qu’il en soit, Signal gagne ici, quelle que soit la façon dont vous essayez de le tourner. C’était tout un grand coup de publicité Signal.

Signalez des exemples d’annonces que Facebook a bannis d’Instagram. Source de l’image: Signal

La réponse de Facebook met également en évidence un autre problème avec le suivi des utilisateurs. La société déclare que ses politiques interdisent les publicités qui “affirment que vous avez une condition médicale ou une orientation sexuelle spécifique”. Mais Facebook ne conteste pas que des annonceurs comme Signal auraient pu utiliser ce type de données personnelles sur les utilisateurs pour des publicités personnalisées ciblant des groupes ayant une condition médicale ou une orientation sexuelle spécifique.

Signal a répondu à la réponse de Facebook, affirmant que les captures d’écran qu’il a utilisées dans son article de blog montrent que Facebook a désactivé le compte publicitaire Signal et qu’il a essayé de diffuser les publicités.

2/2: Les annonces elles-mêmes n’ont jamais été rejetées car elles n’ont jamais été configurées par Signal pour être diffusées. Le compte publicitaire est disponible depuis début mars et les annonces qui ne violent pas nos règles pourraient avoir été diffusées depuis. – joe osborne (@joeosborne) 5 mai 2021

Osborne de Facebook a répondu que les captures d’écran montrant le compte publicitaire interdit de Signal datent de début mars, lorsque le compte a été désactivé «pendant quelques jours en raison d’un problème de paiement indépendant».

«Les publicités elles-mêmes n’ont jamais été rejetées car elles n’ont jamais été définies par Signal pour être diffusées. Le compte publicitaire est disponible depuis début mars, et les publicités qui ne violent pas nos politiques pourraient avoir été diffusées depuis », a déclaré le porte-parole.

Facebook donne l’impression que Signal a conçu cette situation comme une cascade pour obtenir plus de visibilité. Même si Facebook a raison, cela ne modifie pas la victoire de Signal, bien que Signal puisse clarifier davantage la situation. Ou diffusez simplement les publicités comme prévu, si Facebook le permet.

De plus, Facebook commente que les publicités n’ont pas été rejetées et que Signal aurait pu les diffuser n’est pas utile. Facebook confirme pratiquement que Signal aurait pu cibler les utilisateurs d’Instagram de la manière effrayante suggérée par Signal. En d’autres termes, Facebook ne nie pas avoir collecté les données Signal mises en évidence dans ses publicités.

L’escalade supplémentaire du conflit ne fera que blesser Facebook, en particulier à un moment où les gens peuvent en fait empêcher Facebook, Instagram et WhatsApp de les suivre sur les applications iPhone et iPad.

Les réactions sur Twitter à la saga publicitaire Signal vs Facebook sont plus susceptibles de favoriser Signal que Facebook.

vous êtes autorisé à faire un ciblage effrayant des publicités $ FB, vous ne pouvez tout simplement pas révéler aux utilisateurs que vous le faites pic.twitter.com/r16IwrOGT6 – Don Marti (@dmarti) 5 mai 2021

L’attaque de Signal sur Facebook n’est pas surprenante non plus. Signal est l’une des applications de chat auxquelles les utilisateurs de WhatsApp ont afflué après que Facebook a annoncé que WhatsApp partagerait plus de données utilisateur avec Facebook. Signal profite simplement de l’augmentation des discussions sur le suivi des utilisateurs et la confidentialité pour voler plus d’utilisateurs de WhatsApp.

