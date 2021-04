Les pubs du duc d’Édimbourg incapables de donner à Philip un bon départ

T

deux propriétaires de pubs nommés le duc d’Édimbourg ont exprimé leur tristesse de ne pouvoir faire plus pour pleurer sa mort.

Annie Andrews, propriétaire du duc d’Édimbourg à Winkfield à Windsor, a déclaré que les événements marquant la mort du duc devraient être limités en raison des restrictions de Covid-19.

Mme Andrews était à la recherche du banderole que le pub utilise pour les événements royaux lorsqu’elle s’est entretenue avec l’agence de presse PA.

«Nous allons lui faire des toasts dans le jardin et des choses comme ça, mais nous devons essayer de garder l’espace entre les gens», dit-elle.

«Nous avons eu une grande fête pour le mariage de Harry et Meghan et quand William et Kate se sont mariés, et quand la reine a célébré son jubilé.

Mme Andrews a déclaré que le pub portait le nom de l’un des fils de la reine Victoria, mais qu’elle et sa famille l’ont toujours considéré comme un monument à Philip.

«Je suis une fille de Windsor, née et élevée, et la famille royale a toujours été très importante pour moi et nous faisons toujours des choses pour marquer les événements de l’histoire de la monarchie», a-t-elle déclaré.

Elle se souvient avoir fréquenté l’école près du Long Walk à Windsor, en particulier pour regarder la calèche royale passer alors que la reine et sa famille se dirigeaient vers Ascot.

Mme Andrews a déclaré: “Ce sera donc un petit événement cette fois, mais nous allons certainement faire quelque chose pour marquer l’anniversaire de la reine et cela fait 10 ans que William et Kate se sont mariés.”

Ailleurs, le duc d’Édimbourg à Swindon ne peut pas marquer la mort de Philip car il n’a pas de café en plein air.

Le pub ne pourra pas ouvrir avant fin mai car il ne dispose que d’un parking.

La propriétaire Alison Thompson a déclaré: “Malheureusement, nous ne pouvons pas faire grand-chose pour le moment à part mettre des affiches dans la fenêtre, mais nous allons avoir une discussion sur ce que nous pouvons faire cet après-midi.”

Elle a ajouté: “Malheureusement, nous ne pouvons pas ouvrir avant fin mai, sinon nous aurions certainement fait quelque chose.”

Mark Miller, propriétaire du duc d’Édimbourg à Hull, a déclaré que le pub aurait déployé ses drapeaux et proposé des boissons à prix réduit pour marquer la mort de Philip.

Le pub n’a qu’un petit jardin et ouvre pour une semaine d’essai à partir de lundi pour voir s’il reçoit suffisamment de clients pour rendre son ouverture viable.

«Si cela avait été des circonstances normales, nous aurions fait quelque chose, mais lorsque nous ne permettons aux clients que de sortir, nous ne savons pas qui nous attendons ni combien», a déclaré M. Miller.

«Le duc d’Édimbourg n’a pas beaucoup d’espace extérieur.»

Hull a connu un temps très froid ces derniers jours, notamment de la neige et de la pluie.

M. Miller a poursuivi: «Après juin, lorsque toutes les restrictions seront levées, nous pourrons certainement penser à faire quelque chose à ce moment-là.»

Il a certainement fait sa part pour Queen et country.

“Nous aurions fait sortir les drapeaux, nous aurions envisagé de réduire les prix le jour (de la mort du duc) à environ 2 £ la pinte et nous aurions montré les funérailles.”

Interrogé sur ce qu’il pensait de la mort du duc, il a répondu: «Eh bien, à 99 ans, il a eu une bonne course.

«Il a certainement fait sa part pour la reine et la country.»