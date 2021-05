Mettre le ‘boo’ dans boozer (Photo: .)

À partir du 17 mai, les pubs pourront rouvrir à l’intérieur pour des groupes de six, ce qui permettra à de nombreux Londoniens de retourner à leurs points de vente préférés dans la ville.

Les pubs étant de retour ouverts, beaucoup d’entre vous seront inspirés pour visiter de nouveaux et célèbres pubs à travers la ville, avec Londres qui abrite de nombreux pubs qui ont une histoire riche et colorée.

Certains de ces pubs existent depuis plus de 200 ans, alors naturellement, il y a eu un rapport de hantise ou deux.

Comme si cette année n’avait pas été assez effrayante comme ça, pourquoi ne pas rassembler un groupe courageux pour voir si vous avez le courage de visiter l’un des pubs de Londres qui met le boo dans l’alcool.

Les pubs les plus hantés de Londres – et leurs histoires

Aucun coin de Londres n’est sans ses vieux récits de personnages spectraux, de bosses dans la nuit et de singeries espiègles de poltergeists, mais voici quelques-unes des histoires les plus effrayantes derrière certaines des maisons publiques les plus effrayantes de la capitale …

Les cloches de l’arc, la route de l’arc

Plomberie douteuse, ou un spirt agité? (Photo: .)

Ce boozer du Mile End a la réputation d’un fantôme effronté qui aime faire du mal à ses propriétaires en jouant avec la plomberie.

Le fantôme de The Bow Bells se fait connaître en jetant la chasse d’eau dans la salle de bain des femmes quand quelqu’un se trouve à l’intérieur.

Les histoires de ce fantôme avec un penchant pour l’humour de toilette remontent aux années 70, le propriétaire en 1974 allant même jusqu’à organiser une séance pour débarrasser le bar de son polter-pest.

Apparemment, quand on a demandé au fantôme de se faire connaître, la porte des toilettes de la femme s’est ouverte avec une telle force qu’elle a brisé une vitre.

Un brouillon puissant avec votre bière pression, n’importe qui?

Viaduct Tavern, St Paul’s

Le Viaduct Tavern est l’un des derniers palais de gin victoriens de Londres (Photo: .)

Le Viaduct Tavern, niché en face de The Old Bailey, date de 1875.

C’est l’un des derniers palais victoriens traditionnels de Londres, et il se trouve qu’il est construit sur le site d’une ancienne prison, alors bien sûr, il est hanté!

Il y a souvent eu des rapports d’étranges frissons dans l’air et de bruits résonnant dans le pub Fuller, mais il y a deux histoires en particulier qui ont cimenté sa réputation de buveur effrayant.

En 1996, le gérant rangeait innocemment la cave, quand tout à coup la porte se referma et toutes les lumières s’éteignirent.

Alors qu’il sortait de la cave, il découvrit qu’il ne pouvait pas ouvrir la porte, peu importe à quel point il essayait. Après avoir crié, sa femme a ouvert la porte de l’extérieur sans aucun problème.

Un autre incident en 1999 a vu deux électriciens travailler dans l’une des pièces à l’étage – après avoir enroulé une couche de tapis, ils prétendent avoir senti une tape glacée sur l’épaule, avant de voir le tapis roulé soulevé du sol et tombé avec un bruit sourd.

Le Grenadier, Belgravia

Le pub Grenadier a été utilisé pour abriter les Grenadier Guards après la bataille de Waterloo (Photo: .)

Vous trouverez le Grenadier juste à côté de Hyde Park Corner, où il date de 1720.

Il a été utilisé pour abriter le First Royal Regiment Of Foot Guards, plus tard connu sous le nom de Grenadier Guards, en signe de reconnaissance pour leur service lors de la bataille de Waterloo en 1815.

L’étage était utilisé comme mess des officiers, tandis que la cave devenait le terrain de jeu des soldats de rang inférieur, qui l’utilisaient comme un endroit pour boire et jouer.

Comme le raconte l’histoire, un soldat connu sous le nom de Cédric a été surpris en train de tricher aux cartes et a été battu à mort par ses camarades ivres – et son esprit aurait hanté la cave depuis.

On dit que des événements fantomatiques se produisent vers septembre, date à laquelle on pense qu’il est mort – un froid glacial sortirait de nulle part, alors que les objets ont disparu ou se déplaçaient de manière inexplicable.

Les clients ont pris l’habitude de coller des billets de banque au plafond du pub pour tenter de rembourser la dette de jeu de cartes de Cédric, mais apparemment, ce chiffre n’a pas encore été atteint.

Alors, avez-vous envie de prendre un verre avec Cédric et de contribuer au remboursement de sa dette?

Les dix cloches, Spitalfields

Le pub Ten Bells de Spitalfields aurait été fréquenté par Jack l’Éventreur (photo: .)

The Ten Bells est devenu synonyme de son lien avec les meurtres de Jack l’Éventreur dans les années 1880.

On dit que c’est le dernier endroit visité par Mary Kelly, la dernière victime de Jack l’Éventreur qui a été assassiné en 1888, ce qui signifie que Jack lui-même aurait bien pu prendre un verre ou deux à l’établissement.

Mais son effroi ne s’arrête pas à Jack l’Éventreur, car The Ten Bells a une longue histoire sombre qui lui est propre.

L’un des propriétaires victoriens du pub, George Roberts, a été assassiné avec une hache et son spectre fantomatique aurait terrorisé le personnel qui restait dans les étages supérieurs du pub.

On dit que les étages supérieurs effraient même les médiums les plus expérimentés, alors gardez peut-être votre boisson au rez-de-chaussée.

Le bénévole, Baker Street

Situé près de Regent’s Park, The Volunteer est nommé ainsi car il a été utilisé comme poste de recrutement pendant la Seconde Guerre mondiale.

Mais son histoire hantée remonte encore plus loin que cela, car l’endroit était le site d’origine de la grande maison du 17ème siècle qui appartenait autrefois à la riche famille Neville.

Un incendie a détruit la maison avec la famille à l’intérieur en 1645, et maintenant l’ancien homme de la maison Rupert Neville est censé traquer la cave du pub.

Le pub a même été présenté dans un épisode de l’émission Most Haunted, avec Neville censé afficher une nature perverse et malveillante.

The Spaniards Inn, Hampstead

L’auberge des Espagnols, qui abrite le tristement célèbre bandit de grand chemin Jack Turpin (Photo: .)

Ce pub a été immortalisé dans The Pickwick Papers de Charles Dickens et serait le foyer du fantôme du tristement célèbre voleur Dick Turpin.

On dit qu’il déambule dans les salles à l’étage du pub, faisant constamment une raquette avec des franges et des affrontements tout au long de la nuit.

Il n’est pas le seul fantôme sur les lieux, car la zone du bas serait hantée par un homme connu sous le nom de Black Dick, qui a été écrasé par un cheval et une charrette à l’extérieur des locaux.

En parlant de chevaux, le parking serait également hanté par le fidèle destrier de Turpin, alors faites attention à l’endroit où vous garez votre voiture.

Le flacon, Highgate

Oserez-vous braver une pinte au Flask? (Photo: .)

L’enfer n’a pas de fureur comme une femme méprisée, et c’est certainement vrai de l’esprit qui hanterait le Flask à Highgate.

Le fantôme d’une serveuse espagnole harcelerait les clients – elle se serait pendue dans la cave au 18ème siècle après avoir découvert que son petit ami propriétaire ne lui avait pas été fidèle.

Le personnel et les invités ont partagé des histoires de reflets étranges, de frissons glacés et de comportements étranges dans les lumières, créant une atmosphère étrange à travers le boozer.

Cerceau et jouet, Chelsea

The Hoop & Toy est l’un des plus anciens pubs de Kensington (photo: .)

Le Hoop & Toy existe depuis 1760, ce qui en fait l’un des plus anciens pubs de la région de Kensington – ce qui signifie qu’il a également une longue histoire d’événements effrayants.

Lors de la construction de la station de métro voisine, des ouvriers ont percé le mur dans le sous-sol du Hoop & Toy et ont fait une découverte macabre.

Apparemment, le sous-sol du pub avait été utilisé par les églises locales pour lier et enterrer les corps de leurs prêtres décédés, ce qui signifie que le pub était construit sur un cimetière.

On pense maintenant que les esprits sont piégés depuis qu’ils ont été dérangés par les travaux souterrains locaux.

Ils déambulent maintenant dans le pub perdus, inquiets en attendant leur pinte de bière blonde et leur paquet de chips.



