Les pubs pourraient demander des tests sanguins aux buveurs pour prouver l’immunité Covid ⋆ .

On pense que le professeur Jonathan Van-Tam soutient l’idée (Photo: .)

Les pubs pourraient demander aux clients de montrer un test sanguin prouvant qu’ils sont immunisés contre le coronavirus, a-t-on rapporté.

On pense que les ministres envisagent de «vérifier le statut» de Covid pour permettre aux bars et autres lieux d’accueil de se débarrasser des règles de distanciation sociale.

Une idée est que les parieurs fassent un test sanguin d’anticorps pour prouver qu’ils ont déjà eu le virus.

Les scientifiques pensent maintenant que les personnes qui se sont rétablies d’un coronavirus ont une immunité naturelle pendant au moins cinq mois.

Selon le Times, le médecin-chef adjoint de l’Angleterre, Jonathan Van-Tam, soutient cette idée.

Mais il est probable que cela soit controversé, après que la suggestion de Boris Johnson selon laquelle les pubs pourraient exiger des passeports vaccinaux a alarmé les députés, les publicains et les scientifiques.

Dans le but de calmer les craintes des gens, le Premier ministre a déclaré hier qu’un tel système ne serait mis en place que jusqu’à ce que tous les adultes se soient vu proposer le vaccin d’ici la fin juillet.

Il a admis qu’il y avait « des problèmes difficiles … des complexités morales, [and] problèmes éthiques auxquels il faut s’attaquer », ajoutant que« quoi qu’il arrive », la réouverture des jardins de pub le mois prochain ne sera pas affectée.

Il a déclaré aux journalistes: « Il y a beaucoup de problèmes difficiles car certaines personnes ne peuvent pas se faire vacciner pour des raisons médicales – les femmes enceintes ne peuvent pas se faire vacciner pour le moment.

« Vous devez faire attention à la façon dont vous faites cela, vous ne pourrez peut-être mettre en œuvre un programme complet de passeport de vaccination que si vous vouliez une telle chose, dans le contexte où absolument tout le monde s’était vu offrir un vaccin. ‘

S’adressant aux Communes, le ministre principal Michael Gove a déclaré: « Mon opinion à ce sujet est qu’un système qui repose uniquement sur la vaccination ne serait pas approprié.

Plus: Coronavirus



« Mais ce qui serait juste, c’est un système qui garantisse que nous pourrions ouvrir notre économie au maximum, en tenant compte à la fois du statut vaccinal, mais aussi d’un statut de test récent et même potentiellement du statut d’anticorps.

«Mais la meilleure chose à faire serait de se laisser guider par des conseils scientifiques et cliniques, puis de soumettre ces conseils à un questionnement éthique approprié, rigoureux, plutôt que d’adopter une approche instinctive immédiate, prête à l’emploi.

En Israël, qui a livré le déploiement de vaccins le plus rapide au monde, les gens reçoivent un laissez-passer vert leur permettant d’entrer dans les bars, les hôtels et les piscines s’ils ont été vaccinés ou ont eu Covid-19.

Il n’y a pas eu d’augmentation significative des cas dans le pays, selon les premières données, mais il y a encore des risques.

Le professeur de médecine expérimentale à l’Imperial College et le conseiller du gouvernement Peter Openshaw ont déclaré que l’immunité était moins forte chez les personnes âgées et celles qui n’avaient que des symptômes bénins.

Il a suggéré que les gens devraient passer des tests d’anticorps certifiés plutôt que des tests auto-administrés moins précis.

Contactez notre équipe de nouvelles en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();