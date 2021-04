Les pubs reviennent: les buveurs peuvent être contraints d’appliquer des masques faciaux même lorsqu’ils sont à l’extérieur | UK | Nouvelles

Les Britanniques ont été ravis de l’annonce de Boris Johnson de rouvrir les espaces extérieurs dans les pubs et les restaurants le 12 avril dans le cadre de la deuxième étape de sa feuille de route nationale hors verrouillage. Cependant, certains propriétaires sont préoccupés par les règles trop zélées imposées par les conseils qui imposent le port du masque lors de la marche dans les jardins en plein air, malgré les directives nationales suggérant uniquement des couvertures pour les espaces intérieurs.

S’adressant au Telegraph, PDG de UK Hospitality, Kate Nicholls, a déclaré: «Nous avons besoin que les organismes d’application locaux travaillent pour aider les entreprises à rouvrir et les aider à rouvrir plutôt que de mettre des barrières ou de créer des confusions.

«La peur est que les gens se feront dire à tort de porter des masques dans les jardins des pubs.»

Certains conseils ont suggéré des sanctions strictes, y compris des amendes, pour les propriétaires qui n’appliquent pas le port de masque aux clients lorsqu’ils se promènent.

Les directives actuelles indiquent uniquement que les masques faciaux doivent être portés lors de l’utilisation des toilettes ou du paiement au bar.

Le gouvernement a supprimé quelques règles qui s’appliquaient l’été dernier, notamment la nécessité pour les clients de commander un «repas copieux» avec leurs boissons.

Ils ont également abandonné la nécessité d’un couvre-feu à 22 heures lorsque les pubs rouvriront la semaine prochaine.

Les clients se bousculent pour obtenir des réservations car de nombreux pubs et restaurants acceptent déjà des réservations pour des tables à l’extérieur et étant donné les mesures de distanciation sociale, la concurrence pour les sièges est susceptible d’être élevée.

M. Johnson a précédemment déclaré que le public ne pourra ni manger ni boire ensemble à l’intérieur avant le 17 mai au plus tôt.

Les buveurs ont été invités à apporter de l’argent liquide avec eux pour payer la nourriture et les boissons, car de nombreux restaurants souffrent de mauvais signaux pour leurs distributeurs de cartes dans leurs jardins et leurs espaces extérieurs.

Les chefs de file de l’industrie et les propriétaires se sont déjà plaints de ne pas pouvoir accepter de paiements extérieurs en raison des restrictions de licence.

Le ministère des Affaires, de l’Énergie et de la Stratégie industrielle a déclaré en réponse: «Le paiement doit être effectué à l’extérieur lorsque cela est possible, mais peut être effectué à l’intérieur en dernier recours. Il s’agit de limiter le temps à l’intérieur où la transmission du virus est plus élevée. »

Mme Nicholls a ajouté: «Nous sommes heureux que le gouvernement ait écouté les préoccupations de nos membres et ait agi de manière pragmatique à la lumière de nos efforts de lobbying, révisant ses directives pour permettre le paiement à l’intérieur.

«Ce changement signifie que les quatre établissements d’accueil sur 10 qui sont en mesure d’ouvrir pour le commerce en plein air à partir du lundi 12 avril seront désormais autorisés à accepter les paiements à l’intérieur.

«Bien que le paiement de la nourriture et des boissons à table reste la méthode recommandée, cette directive modifiée signifie que les pubs, bars et restaurants qui ne disposent pas des installations nécessaires pour traiter un paiement par carte à table, comme les pubs ruraux avec un accès Internet médiocre, sera désormais en mesure de traiter les paiements à l’intérieur. “

Elle a poursuivi: «Cela signifie que les clients ne seront pas obligés de payer en espèces dans de tels lieux, et il convient de noter que les paiements par carte et sans contact restent les méthodes de paiement les plus sûres pendant la pandémie.»