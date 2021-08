Les puces AMD Epyc aident à calculer Pi à 62 800 milliards de chiffres, battant ainsi l’ancien record

Des chercheurs universitaires suisses affirment avoir calculé Pi à 62 800 milliards de chiffres en utilisant une paire de processeurs AMD standard.

Selon une version traduite automatiquement de l’annonce en allemand de l’Université des sciences appliquées des Grisons, l’Université suisse affirme avoir battu le précédent record de 50 000 milliards de chiffres établi par Timothy Mullican l’année dernière. De plus, il affirme avoir réalisé cet exploit en un peu plus de 108 jours, soit plus de trois fois plus vite que le record de Mullican.

L’Université a également partagé des détails sur le matériel utilisé pour réaliser ce calcul, qui est aussi impressionnant que le calcul lui-même.

« Pour le calcul de Pi dans la plage des billions de chiffres, d’énormes quantités de mémoire (RAM et mémoire d’échange) et de faibles temps d’accès à la mémoire sont importants. Cependant, les performances du processeur sont secondaires à ce type de calcul », lit une description traduite du matériel.

7817924264

La configuration repose sur une paire de processeurs AMD Epyc 7542 à 32 cœurs couplés à 1 To de RAM, exécutant Ubuntu 20.04 sur une paire de disques à semi-conducteurs (SSD) de taille non spécifiée.

Pour stocker les chiffres, la configuration utilise 38 disques durs (HDD) à 7 200 tr/min pour un total de 16 To d’espace de stockage. Parmi ceux-ci, 34 sont utilisés pour l’échange et quatre sont utilisés pour le stockage réel des chiffres Pi calculés.

Les chercheurs expliquent qu’ils ont besoin de tant de disques car les 1 To de RAM ne peuvent pas contenir tous les chiffres, c’est pourquoi le programme de calcul y-Cruncher qu’ils utilisent pour effectuer le calcul bascule régulièrement sur le disque dur.

Apparemment, Guinness est toujours en train de vérifier le chiffre de l’université. Bien que l’on ne sache pas comment le gardien des records du monde vérifiera le calcul de l’université, les chercheurs suggèrent qu’une solution consiste à utiliser la formule de Bailey-Borwein-Plouffe, qui est un mécanisme de calcul intensif pour déterminer le nombre à une position particulière.

Selon les chercheurs, 7817924264 sont désormais les dix derniers chiffres connus de Pi, et ils publieront toute la série une fois les résultats vérifiés.