Les puces « hybrides » Alder Lake de 12e génération d’Intel sont là pour affronter AMD et Apple

Ils seront plus largement disponibles à partir du 4 novembre.

Les puces Intel Alder Lake de 12e génération sont officiellement arrivées. Le fabricant de puces basé à Santa Clara, en Californie, donne le coup d’envoi avec six processeurs de bureau déverrouillés. À la barre, le modèle Core i9-12900K, présenté comme le «meilleur processeur de jeu au monde». Ils seront plus largement disponibles à partir du 4 novembre. Le prix commence à 264 $ (environ Rs 19 800) pour atteindre 589 $ (environ Rs 44 000).

Alder Lake marque le début d’une toute nouvelle ère pour Intel. Pas étonnant que ces puces fassent l’objet d’un battage médiatique depuis un certain temps maintenant, en particulier leur architecture hybride performante.

Lire aussi | Alder Lake est la voiture de course hybride haute performance de Formule 1 que nous avons construite pour l’informatique : Intel

Au lieu de simplement courir après la puissance brute, Alder Lake offrira un mélange de performances (nom de code Golden Cove) et de cœurs x86 d’efficacité (Gracemont), un concept similaire aux technologies big.LITTLE et DynamicIQ d’Arm qui sont utilisées par Qualcomm dans ses Snapdragon et Apple dans ce sont des SoC de la série A. Peut-être qu’une comparaison encore meilleure, dans ce contexte, serait les nouvelles puces M1 d’Apple pour Mac.

Pour entrer un peu plus dans les détails, Intel a essentiellement combiné ses architectures Core et Atom, les réunissant sur une seule puce pour aider à atteindre un équilibre entre puissance et efficacité, du moins en théorie.

« Une bonne analogie est de penser aux voitures hybrides conventionnelles qui se concentrent sur le fait de tirer le meilleur parti d’un réservoir d’essence par rapport aux voitures de course de Formule 1 qui utilisent la technologie hybride pour atteindre des performances maximales. pour les faire sortir des virages avec accélération », a récemment déclaré Prakash Mallya d’Intel à Financial Express Online, ajoutant « Alder Lake est l’hybride hautes performances que nous avons construit pour l’informatique.

Pour être clair, Alder Lake n’est pas la première puce « hybride » d’Intel. Il avait essayé l’idée l’année dernière avec ses puces Lakefield bien qu’elles aient été conçues spécifiquement pour les ordinateurs portables ultra-portables, les appareils pliables et les appareils à double écran. Alder Lake, quant à lui, assumera un rôle beaucoup plus important en tant que processeur phare d’Intel alimentant les ordinateurs de bureau à grande échelle, suivi des ordinateurs portables et des appareils ultra-portables. La famille Intel Core de 12e génération engendrera 60 processeurs, a annoncé Intel.

En son cœur se trouve le processus de fabrication Intel 7, anciennement connu sous le nom de processus 10 nm de troisième génération d’Intel, ou Enhanced Superfin, qui marque une grande transition par rapport au processus vieillissant 14 nm qu’il utilise depuis 2015.

Le Core i9-12900K haut de gamme offrira un total de 16 cœurs (huit cœurs P et huit cœurs E) et 24 threads. Il peut dépasser les 5,2 GHz grâce à la technologie Intel Turbo Boost Max 3.0. Le Core i7-12700K (12 cœurs et 20 threads, avec huit cœurs P et quatre cœurs E) et le Core i5-12700K (10 cœurs et 16 threads, avec six cœurs P et quatre modèles E-cores). Chacune de ces puces sera également disponible dans un avatar « KF », c’est-à-dire qu’elles viendront sans aucun graphique intégré, ce qui signifie également qu’elles seront moins chères.

Lire aussi | « Une taille unique ne peut pas convenir à tous »: Prakash Mallya d’Intel explique pourquoi le fabricant de puces fabrique maintenant des GPU discrets

On s’attend à ce que Alder Lake apporte beaucoup de pérennité et de support pour des normes plus avancées. À cet effet, nous envisageons la prise en charge de la mémoire PCIe 5.0 et DDR5 jusqu’à 4 800 MT/s. Ils auront également besoin d’une nouvelle carte mère basée sur le chipset Z690 fraîchement fabriqué d’Intel, livré avec le Wi-Fi 6E, l’USB 3.2 Gen 2 × 2 et une prise LGA 1700 mise à jour.

Le logiciel Thread Director d’Intel sera le moteur de toute l’approche hybride, qui serait entièrement dynamique, adaptatif, autonome et, pour ne pas dire, intelligent. En utilisant la télémétrie matérielle du monde réel, il aidera à guider les systèmes d’exploitation vers la bonne charge de travail, qui pourra ensuite être guidée vers les bons cœurs pour des performances plus rationalisées et plus efficaces. Une chose à noter à propos de Thread Director est qu’il est spécialement conçu pour fonctionner au mieux avec Windows 11 et Intel met cela au premier plan.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.