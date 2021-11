Les puces Intel Alder Lake pour ordinateurs de bureau sont plus rapides que M1 Max dans les références, mais utilisent beaucoup plus de puissance

Intel a dévoilé la semaine dernière ses premiers processeurs « Alder Lake » de 12e génération avec le lancement de six nouveaux processeurs destinés aux ordinateurs de bureau, dont le Core i9-12900K haut de gamme, une puce à 16 cœurs avec huit cœurs de performance et huit cœurs d’efficacité.



Alors que les premiers processeurs de 12e génération sont de classe bureau, ils constituent toujours une comparaison intéressante avec les puces M1 Pro et M1 Max d’Apple dans les modèles MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces, car les rumeurs suggèrent qu’Apple envisage de sortir un nouveau 27 -inch iMac avec les mêmes puces M1 Pro et M1 Max au premier semestre de l’année prochaine.

Les premiers résultats du benchmark Geekbench 5 pour le Core i9-12900K révèlent que le processeur est jusqu’à 1,5 fois plus rapide que le M1 Pro et le M1 Max en termes de performances multicœurs. Plus précisément, le processeur Core i9 a un score multicœur moyen d’environ 18 500 jusqu’à présent, contre environ 12 500 pour le M1 Pro et le M1 Max. AnandTech a partagé des références supplémentaires pour un examen plus approfondi des performances.

Bien que le processeur Core i9 soit considérablement plus rapide que le M1 Pro et le M1 Max, il utilise également beaucoup plus d’énergie que les puces d’Apple, Intel indiquant que la puce utilise jusqu’à 125 W de puissance aux fréquences de base et jusqu’à 241 W de puissance avec Turbo. Renforcer.

Le Core i7-12700K de 12e génération d’Intel semble également être plus rapide que le M1 Pro et le M1 Max dans les résultats de Geekbench 5, mais il utilise également plus de puissance.

Lorsque Apple a annoncé pour la première fois qu’elle passerait à ses propres puces pour Mac en juin 2020, la société n’a jamais dit que ses puces seraient les plus rapides du marché, mais a plutôt promis des performances par watt de pointe. Les M1 Pro et M1 Max d’Apple réussissent certainement cet exploit, les puces surpassant un Mac Pro à 12 cœurs basé sur Intel qui commence à 6 999 $ avec un bruit de ventilateur minimal ou nul en raison d’une efficacité énergétique impressionnante.

Intel prévoit de lancer des processeurs Core de 12e génération pour ordinateurs portables au début de 2022.

