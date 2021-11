Les puces Mac et iPhone 3 nm arrivent dès 2023, la feuille de route d’Apple Silicon devance Intel

Apple prend d’assaut le monde des PC avec ses premiers débuts de puces Apple Silicon à l’intérieur des Mac, prenant ce qu’il a appris du développement de puces de la série A et apportant cette architecture aux ordinateurs portables et de bureau.

Aujourd’hui, The Information a déclaré qu’Apple n’avait pas l’intention de ralentir et prévoyait des puces de deuxième et troisième générations encore plus rapides dans les années à venir.

Les M1, M1 Pro et M1 Max sont fabriqués selon un procédé de 5 nanomètres. Le rapport indique qu’Apple suivra les puces Apple Silicon de deuxième génération en 2022, en utilisant un processus amélioré de 5 nanomètres. Par conséquent, les gains de performances et d’efficacité par rapport à la génération M1 seront relativement faibles. Apple prévoit qu’au moins certaines de ces puces comportent deux matrices.

Plus particulièrement, The Information indique qu’Apple et son partenaire de fonderie TSMC prévoient de produire des puces de 3 nanomètres pour Mac dès 2023. Celles-ci pourraient comporter jusqu’à quatre matrices, avec jusqu’à 40 cœurs de processeur au total par puce. Les trois versions de la puce de troisième génération portent apparemment les noms de code « Ibiza », « Lobos » et « Palma ».

La feuille de route suggère qu’Apple continuera à « surpasser facilement les futurs processeurs d’Intel pour les PC grand public ».

L’iPhone devrait également passer à des puces de 3 nanomètres en 2023, gardant ainsi l’avance d’Apple en matière de performances du silicium sur le marché des smartphones.

À court terme, vous pouvez vous attendre à ce que le nouveau Mac Pro d’Apple comporte au moins deux matrices, formant essentiellement un design double M1 Max. Mark Gurman de Bloomberg avait précédemment suggéré que la puce la plus haut de gamme d’Apple comporterait quatre matrices.

Selon la rumeur, le MacBook Air 2022 comportera la première puce de deuxième génération d’Apple, bien que beaucoup moins puissante que les puces haut de gamme en raison des contraintes thermiques de la machine.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :