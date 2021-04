Les puces Neuralink permettent à ce singe de jouer à Pong avec son esprit, comme le montre une vidéo | La technologie

La société d’Elon Musk axée sur le développement d’interfaces cerveau-ordinateur explique ses avancées dans une nouvelle vidéo où vous pouvez voir Pager, un singe jouant à Pong grâce à une puce implantée dans son cerveau.

Neuralink est l’une des nombreuses entreprises créées par Elon Musk qui cherche à être le pionnier de la création d’un avenir plus technologique. Ses chercheurs experts en neurotechnologie travaillent pour connecter le cerveau humain à n’importe quel appareil technologique. Mais d’abord, ils expérimentent avec des animaux comme Pager, ce macaque de 9 ans.

«Aujourd’hui, nous sommes heureux de révéler la capacité de Link à permettre à un singe macaque, appelé Pager, de déplacer un curseur sur un écran d’ordinateur avec une activité neuronale», expliquent-ils dans une vidéo publiée sur leur chaîne YouTube. Dans la vidéo, vous pouvez voir le singe contrôler différents jeux comme Pong, d’abord avec un joystick, puis sans aucun appareil, soi-disant avec le cerveau.

Pour maintenir la concentration de Pager dans la machine, vous êtes récompensé par un shake à la banane fourni par un tube que vous gardez toujours dans votre bouche. Le narrateur met l’accent sur l’encoche sans fourrure sur sa tête où il aurait iJ’ai planté la puce Neuralink il y a 6 semaines.

Comme expliqué dans la vidéo, Pager a d’abord appris à contrôler le jeu avec un joystick tout en contrôlaient leurs constantes cérébrales avec la puce et ils ont été comparés aux mouvements de leurs mains et de leurs bras pour déterminer leur action dans le jeu et pour connaître les ordres que le cerveau envoie aux muscles.

Après avoir ajusté les signaux cérébraux avec l’activité physique qui en résulte, Le téléavertisseur continue pour faire face au jeu classique Pong, maintenant sans joystick en vue, uniquement avec son prix sous la forme d’un smoothie à la banane. Les chercheurs assurent dans cette vidéo et un article complémentaire que l’action découle de leur activité cérébrale en obtenant un bon résultat dans le jeu, même après avoir augmenté la vitesse.

Neuralink a montré ses progrès appliqués à d’autres animaux comme un porc à des occasions précédentes. Cependant, ces articles et vidéos n’ont pas encore été publiés dans des revues scientifiques appliquant la revue par les pairs qui permet à d’autres scientifiques, en dehors du projet, de vérifier la véracité et l’efficacité des résultats.

Imaginez pouvoir contrôler votre mobile ou tout autre appareil avec votre seul esprit, ou résoudre des problèmes en dixièmes de seconde. Ce sera possible dans un avenir pas trop lointain.

Pourtant, ce que montre Neuralink a déjà été vu dans d’autres projets de recherche qui ont montré des résultats similaires en permettant à un homme de déplacer une main prothétique avec son cerveau. Pour le moment, ce genre de la technologie serait très bénéfique pour les personnes qui utilisent des prothèses et pour pouvoir connecter leur main ou jambe artificielle avec le cerveau, bien qu’ils puissent avoir d’autres applications comme contrôler l’ordinateur avec l’esprit, un avenir qui est encore loin.