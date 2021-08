Les puces qui alimentent la PS5, la Xbox Series X/S Voir la hausse des prix

Photo : Glitterstudio (Shutterstock)

L’industrie mondiale des semi-conducteurs a subi un revers potentiellement important cette semaine lorsque Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), un important fabricant de puces qui compte Apple, Toyota et d’autres entreprises mondiales parmi sa liste de clients, a annoncé une hausse des prix de sa suite de produits. Nikkei Asia rapporte que TSMC pourrait augmenter les prix jusqu’à 20 %.

Pour certaines entreprises qui font affaire avec TSMC, le pic est déjà en place, selon Nikkei. Pour d’autres, comme le rapporte DigiTimes, il n’entrera en vigueur que l’année prochaine.

Alors, qu’est-ce que cela signifie pour vous ? Eh bien, Nikkei note qu’une augmentation des coûts du côté de la production signifie généralement une augmentation des coûts du côté des consommateurs (aka, Introduction à l’économie de base 101). Cela dit, on ne sait pas de combien les prix des autocollants destinés aux consommateurs augmenteront, ni quels produits spécifiques connaîtront des hausses en aval. Les semi-conducteurs, bien sûr, sont présents dans toutes sortes de technologies modernes, des voitures aux téléphones portables en passant par les ordinateurs personnels. Mais ce sont également des composants essentiels de certaines des technologies les plus convoitées : les consoles de nouvelle génération.

Oui, la PlayStation 5 et la Xbox Series X/S utilisent des processeurs et des GPU développés par Advanced Micro Devices (AMD). Comme Tom’s Hardware l’a signalé en mars, AMD est l’un des plus gros clients de TSMC.

La PS5 est disponible en deux modèles : une édition standard à 500 $ et une à 400 $ qui est fondamentalement la même mais n’inclut pas de lecteur de disque. Les consoles Xbox de nouvelle génération, quant à elles, coûtent 500 $ (pour la série X haut de gamme) ou 300 $ (pour la série S plus mince et moins puissante). Ni Sony ni Microsoft n’ont fait mention d’une augmentation des prix client suite à la hausse de TSMC, et il est très peu probable que l’une ou l’autre des sociétés en implémente une. Après tout, à moins de refontes notables de la conception – à la fin des mises à niveau PS4 Pro et Xbox One X de dernière génération – un fabricant de consoles a-t-il déjà augmenté les prix de ses offres de base ?

Plus probable : les consoles pourraient devenir encore plus difficiles à marquer.

Ce n’est un secret pour personne que les pénuries de puces sont l’un des principaux facteurs empêchant les joueurs de sécuriser les PS5 et les Xboxen de nouvelle génération. S’il y a une règle du capitalisme, c’est que quelqu’un doit toujours payer la note. Suite à la hausse des prix, TSMC répercutera le coût plus élevé sur AMD, qui le répercutera probablement sur Sony et Microsoft. Augmenter le prix de la vignette de consoles déjà chères serait un désastre de relations publiques garanti. La prochaine solution logique de réduction des coûts (et vous n’avez pas besoin d’un MBA pour le voir) consiste à réduire le nombre de choses soudainement plus chères que vous apportez pour la production. Dans ce cas, pour Sony et Microsoft, cela signifie acheter moins de GPU et de processeurs auprès d’AMD.

Ou peut-être s’agit-il de spéculations sans fondement, fondées sur l’idée que chaque entreprise renvoie la balle, et que rien ne changera du tout. Après tout, AMD a déclaré un bénéfice de 1,5 milliard de dollars au cours de son premier trimestre 2021 et un bénéfice de 1,8 milliard de dollars au cours du deuxième trimestre. Il peut prendre le coup.