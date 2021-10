Les puces Samsung Exynos pourraient atterrir dans beaucoup plus de téléphones Galaxy l’année prochaine

TL;DR

Samsung ferait pression pour augmenter le nombre de téléphones Galaxy avec la puissance Exynos. Cela pourrait conduire Samsung à doubler les livraisons de processeurs Exynos en 2022. On pense que cette initiative s’applique aux téléphones de milieu de gamme et bas de gamme.

Samsung s’en tient traditionnellement à Qualcomm ou à ses chipsets Exynos internes pour ses smartphones haut de gamme, les Amériques et la Chine obtenant des variantes Snapdragon et le reste du monde obtenant des modèles Exynos.

Maintenant, ET News de Corée rapporte que Samsung Electronics fait pression pour « augmenter la proportion » de chipsets Exynos dans les téléphones Galaxy de 20 % à entre 50 et 60 %. Le point de vente a ajouté que la division LSI de Samsung fera donc plus que doubler les expéditions de chipsets Exynos en 2022.

Une source du secteur a déclaré à ET News que Samsung avait résolu deux problèmes clés d’Exynos avec la prochaine génération de chipsets :

Je sais que le problème de communication 5G et de chaleur (sic), qui étaient les problèmes les plus problématiques d’Exynos, ont été résolus dans la prochaine production.

Le point de vente ajoute que la poussée pour plus de chipsets Exynos s’applique aux smartphones de milieu de gamme et bas de gamme. La plupart des téléphones à petit budget récents de Samsung ont été alimentés par des chipsets Snapdragon ou Mediatek, il y a donc certainement une marge de croissance pour Exynos à cet égard.

En fait, le chipset de milieu de gamme le plus performant de Samsung, l’Exynos 1080, n’a pas trouvé sa place dans les smartphones Galaxy (utilisés dans les téléphones Vivo). Ceci malgré le fait qu’il était à peu près à égalité avec le SoC MediaTek Dimensity 1200 et le Snapdragon 780G.

Que signifie cette apparente poussée d’Exynos pour les téléphones phares de Samsung? Eh bien, un leaker a affirmé en août que davantage de marchés obtiendraient la version Snapdragon des téléphones de la série Galaxy S22 en raison de problèmes de rendement liés au chipset Exynos 2200.