Les puces Snapdragon deviennent beaucoup plus vertes alors que Qualcomm annonce un objectif net zéro pour 2040

Qualcomm, l’un des principaux fabricants mondiaux de puces pour smartphones et la société qui alimente la majorité de l’écosystème Android, a annoncé sur son blog que ses opérations mondiales contribueront à des émissions nettes nulles d’ici 2040. En outre, il s’est également engagé à L’ambition commerciale de l’initiative Science Based Targets (SBTi) pour 1,5°C.

L’entreprise a en fait trois niveaux, ou ce qu’elle appelle des « étendues », d’objectifs à long terme de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) qu’elle espère atteindre au cours des vingt prochaines années. Il s’agit notamment de réduire les émissions de GES des scopes 1 et 2 de 50 % d’ici 2030, de réduire les émissions de GES des scopes 3 absolus de 25 % d’ici 2030 et d’atteindre la valeur nette zéro pour les trois catégories d’ici 2040.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Elle a déjà acheté 100 % d’énergie renouvelable pour son siège social de San Diego, en Californie, et elle est activement impliquée dans la recherche de sources d’énergie verte supplémentaires et de mesures de compensation.

La lutte contre le changement climatique et les émissions incontrôlées est un problème mondial, et c’est un problème que Qualcomm pense avoir un rôle important à jouer en tant que société leader alimentant les meilleurs téléphones durables et réparables ainsi que d’autres industries clés avec son dernier et le plus grand Snapdragon haut de gamme. SOC.

Qualcomm a déclaré dans sa déclaration qu’il pensait que les industries sans fil et cellulaires peuvent promouvoir des opérations plus innovantes et efficaces qui auront un effet en cascade en aidant d’autres secteurs à réduire leurs émissions globales et à être plus durables sur le plan environnemental en général.

Il cite spécifiquement les efficacités 5G qui devraient créer près d’un tiers de million d’emplois verts d’ici 203, économiser 410 milliards de gallons d’eau et augmenter l’efficacité énergétique de 20 %.

Les technologies et produits 5G joueront un rôle déterminant dans la construction d’un avenir respectueux de l’environnement. Nous travaillons avec nos partenaires et clients pour réduire l’empreinte des émissions, conserver les ressources et exploiter les avantages de la 5G en matière de durabilité à l’échelle mondiale — Christiano Amon, président et PDG de Qualcomm

Il est possible que la société ait plus à dire sur ce sujet lors de sa conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre le 3 novembre 2021.