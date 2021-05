Les puissances médiocres de l’UE en matière de politique étrangère dénoncées par le détournement de Ryanair | Politique | Nouvelles

Des eurodéputés eurosceptiques et même un ancien politicien du parti travailliste qui soutient le reste ont remis en question l’influence de Bruxelles sur la scène mondiale à la suite de l’incident. Ils ont suggéré que les États membres doivent faire preuve de plus de force dans la contestation du président biélorusse Alexander Lukashenko, qui aurait ordonné le détournement pour arrêter un blogueur. Il a été suggéré que les capitales de l’UE devraient être laissées seules pour faire face aux retombées de cet événement étrange au lieu des eurocrates dans la capitale belge.

L’eurodéputé roumain Cristian Terhes a déclaré à Express.co.uk: «Le scandale biélorusse prouve que lorsque les États nationaux sont forts, l’UE est forte, et quand ils sont faibles, l’UE est faible.

«Pendant des décennies, on nous a dit que la Commission européenne avait besoin de plus de pouvoir pour faire les choses, mais c’est un exemple qui prouve que la force de l’UE vient des États nationaux et non de la bureaucratie européenne.

«Les seuls qui ont le pouvoir de protéger les droits et les libertés des citoyens sont les dirigeants nationaux.

«Ils doivent être forts et, d’une seule voix, condamner l’acte terroriste de Loukachenko et exiger la libération de ceux qu’il a pris en otage.»

L’eurodéputé allemand Gunnar Beck a ajouté: «Comme d’habitude, la réponse de l’UE à ce type de problème international sera lente et hésitante.

«Chaque fois que l’UE tente d’agir sur la scène internationale, cela finit toujours par être une réponse décevante et, dans de nombreux cas, aggrave la situation.

«La politique étrangère, selon les traités de l’UE, est l’affaire des États membres.

«Ursula von der Leyen essaie de détourner l’attention de ses récents échecs, notamment sur les vaccinations, en cherchant à marquer des points sur les questions d’état de droit.»

Les dirigeants de l’UE devraient discuter de leur réponse à la crise, avec de nouvelles sanctions contre la Biélorussie l’une des options actuellement sur la table.

Cela vient après que le président Loukachenko a ordonné à des avions de combat d’intercepter un avion de Ryanair de la Grèce à la Lituanie.

Alors que l’avion de ligne approchait de la fin de son voyage, son équipage a été averti par le contrôle de la circulation aérienne biélorusse qu’il y avait eu un rapport d’une bombe à bord et a été invité à atterrir à l’aéroport de Minsk.

Lors de son atterrissage, l’activiste politique Roman Protasevich, 26 ans, a été arrêté par des agents de la sécurité de l’État.

Mais Dennis MacShane, ancien ministre de l’Europe dans le gouvernement de Tony Blair, a suggéré que ce sont les États membres qui doivent assumer la responsabilité de la réponse de l’UE.

L’ancien député travailliste a déclaré: «Il devient surréaliste de continuer à lire que l’UE doit agir, l’UE doit le faire.

«Ce sont les gouvernements nationaux qui déterminent la politique étrangère de l’UE. Pouvons-nous commencer à dire que Merkel, Macron, Draghi doivent agir et renoncer à la prétention? Bruxelles est pour l’instant un acteur sérieux de la politique étrangère. Il peut parler, pas marcher.

Avant les pourparlers, le Royaume-Uni a déjà proposé de recommander à nos compagnies aériennes d’éviter l’espace aérien biélorusse en raison du détournement.