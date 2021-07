Les puissants principes de base de Roku font de l’action ROKU un achat

À l’heure actuelle, plusieurs facteurs indiquent de Roku (NASDAQ :ROKU) les affaires se développent rapidement. Et compte tenu du statut de l’entreprise en tant que cible potentielle d’une prise de contrôle, l’action ROKU reste très attrayante.

Les investisseurs semblent acheter des actions de valeurs technologiques plus importantes et plus stables. En conséquence, les actions de la société ont reculé et ont créé une très bonne opportunité d’achat. Avec sa solide performance récente, le titre ROKU devrait globalement surperformer dans cet environnement de marché.

Une entreprise en pleine croissance

Dans une récente interview, la vice-présidente des revenus publicitaires et des solutions marketing de Roku, Alison Levin, a discuté des plans publicitaires de l’entreprise pour l’année. Elle a déclaré que même si Roku prévoyait de fortes ventes de publicités initiales, les revenus réels de la société provenant des publicités ont déjà été plus élevés que prévu.

En fait, ses « engagements de dépenses initiales » ont bondi de plus de 100 % d’une année sur l’autre (YOY). Plus de 42 % des spécialistes du marketing qui ont acheté des publicités au cours de la période initiale achetaient leurs toutes premières publicités sur Roku.

Au premier trimestre, les ventes globales de Roku ont grimpé de 79 % en glissement annuel et sa marge brute a bondi de 132 % en glissement annuel.

Sur une autre note, comme l’a rapporté Luke Lango d’InvestorPlace en juin, The Roku Channel a enregistré son plus haut niveau d’audience en mai grâce à sa nouvelle programmation originale. Pendant ce temps, Pomme (NASDAQ :AAPL) a accepté de payer Roku pour placer Apple+, le service de streaming du géant du logiciel, sur les télécommandes de Roku.

Cumulativement, toutes ces informations indiquent une forte tendance à la croissance des ventes de l’entreprise.

L’action ROKU est une cible potentielle de prise de contrôle

Dans un article précédent, j’avais suggéré à Apple d’acheter Roku. Bien qu’il n’y ait aucune preuve que Tim Cook envisage cette décision (choquant, il ne m’a même pas appelé pour discuter de la chronique), une autre grande entreprise envisagerait la transaction.

Cette société est Comcast (NASDAQ :CMCSA), dont l’activité de télévision par câble s’est lentement flétrie comme celles de ses pairs. En effet, selon le Wall Street Journal (WSJ), l’achat de Roku est « sur la table » pour le géant du câble.

Bien que Comcast aurait qualifié l’article du WSJ de « pure spéculation », je pense que toute entreprise disposant d’une énorme quantité d’argent et d’une activité de streaming pourrait – et devrait – acheter Roku. À part Apple et Comcast, Disney (NYSE :DIS) pourrait être un autre prétendant potentiel pour l’entreprise.

Navalier, Lango et Deustche Bank sont des taureaux Roku

En juin, le vénérable contributeur d’InvestorPlace, Louis Navalier, a noté que le revenu moyen par utilisateur de Roku était “constamment en hausse”. Il a écrit que le système d’exploitation de streaming était «en position de force» et était optimiste quant au stock de ROKU.

Lango a également été constamment haussier sur Roku. Dans son article de juin susmentionné, il a déclaré que les programmes originaux de la société étaient « un succès » et qu’ils pourraient générer « une tonne d’argent » pour la société.

Banque Allemande semble d’accord avec leurs sentiments. Le mois dernier, il a conservé sa cote « d’achat » sur l’action ROKU. Deutsche Bank a prédit que l’audience de la société « tiendrait bien » au deuxième trimestre.

ROKU Stock peut profiter d’un marché technologique favorable

Dans l’ensemble, ces dernières semaines, les investisseurs ont acheté de grands noms technologiques établis et vendu des actions technologiques plus petites et plus valorisées. Comme preuve de cette tendance, Barron’s a noté le 13 juillet que les grandes actions technologiques comme Apple “ont toutes atteint des sommets intrajournaliers le même jour”.

Étant donné que Roku est bien établi en tant que leader des systèmes d’exploitation de streaming, l’action ROKU devrait surperformer le Nasdaq tant que cette tendance perdure. Combiné à sa forte croissance et à son effet de levier dans le secteur en pleine expansion, l’action ROKU peut monter en flèche à long terme.

D’un autre côté, l’entreprise pourrait facilement devenir une cible de rachat à court terme. Quoi qu’il en soit, à la lumière de tous ces points, les investisseurs devraient acheter des actions ROKU.

