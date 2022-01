Les Pumas battent Toluca 5-0

01/11/2022 à 06:48 CET

. / Mexico

Les Pumas UNAM se sont appuyés sur les performances de leurs joueurs brésiliens pour a battu Toluca 5-0 ce lundi, à l’issue de la première journée de la Clausura 2022 du football mexicain. Contre un rival innocent en défense, les étudiants universitaires ont gagné avec quelques buts du Brésilien José Rogerio De Oliveira, deux autres de ses compatriotes Diogo de Oliveira et Higor Meritao et l’un des novices Jorge Ruvalcaba.

Dans leur stade, les Pumas de l’entraîneur argentin Andrés Lillini ont rapidement imposé des conditions et humilié un adversaire avec une défense désordonnée, un milieu de terrain endormi et aucune attaque. Rogerio s’est converti sur la passe d’Alan Mozo, à la 31e minute, Diogo a fait 2-0, à la 61e sur une passe décisive de Marco García, Rogerio a marqué à la 64e avec des ciseaux au bord de la surface et Rubalcava l’a fait de la droite au départ du gardien, dans la première minute de sa carrière en première division. Alors qu’il semblait que Pumas avait tout fait, à la 81e minute Meritao a balayé la surface, a sauvé un ballon et l’a mis dans le filet avec son pied gauche. L’équipe locale est devenue le premier leader avec une meilleure différence de buts que les Chivas de Guadalajara, qui ont dépassé ce dimanche Mazatlán en le battant 3-0 avec des buts d’Ángel Zaldívar, Alan Torres et Alexis Vega, dans un autre match à sens unique.

La journée a commencé jeudi lorsque l’Argentin Nicolás Ibáñez a marqué deux buts et offert à Pachuca une victoire 0-2 à domicile de l’Atlético de Madrid San Luis. L’Uruguayen Diego Rolán a marqué plusieurs fois vendredi pour guider le Juárez FC vers une victoire 2-1 sur Necaxa et son compatriote Maximiliano Araujo a sauvé Puebla d’un match nul 1-1 contre l’América du sélectionneur argentin Santiago Solari. Cruz Azul, qui a remporté le dernier Clausura, mais a été exclu de la ligue à l’Apertura, a commencé le tournoi du bon pied en battant Tijuana 2-0, ce samedi, avec des annotations de Carlos Rodríguez, lors de sa première journée avec le bleu clair. chemise, et Rafael Baca. Dans l’autre duel du premier tour du championnat, Monterrey dirigé par le stratège Javier Aguirre a sous-performé et, avec un mauvais tir de ses attaquants, a fait match nul et vierge avec Querétaro, dont le héros était l’Uruguayen Washington Aguerre.

Le match León-Atlas, parmi les finalistes de la dernière Apertura, se jouera le 19 janvier et le Santos Laguna-Tigres aura lieu le 12.

Jeux du deuxième jour :

Vendredi 14.01 : Querétaro-Pumas UNAM et Necaxa-Monterrey.

Samedi 15h01 : Atlas-San Luis, Tigres UANL-Puebla, Cruz Azul-Juárez FC et Tijuana-León.

Dimanche 16.01 : Toluca-Santos Laguna, et Pachuca-Guadalajara.

Pas de date précise : Mazatlán-Amérique.