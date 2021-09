Les purificateurs d’air atteignent des prix record sur Amazon pendant une journée seulement

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Purificateurs d’air purs d’enrichissement sont dignes de confiance pour les maisons et les grandes pièces. Ils élimineront les allergènes dans votre maison et vous aideront à respirer plus facilement. Les odeurs se dissiperont lorsque vous utiliserez l’un d’entre eux. Ils peuvent généralement vous coûter plus de 100 $. Mais aujourd’hui, grâce à une vente d’un jour, vous verrez les prix les plus bas jamais vus sur ces derniers. Vous pouvez obtenir jusqu’à 36% de réduction Purificateurs d’air purs d’enrichissement à l’heure actuelle.

Jusqu’à 36% de réduction sur les purificateurs d’air Pure Enrichment Prix : 29,99 $ – 117,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Purificateurs d’air à enrichissement pur pour toutes sortes d’espaces

Un purificateur d’air Pure Enrichment PureZone sur une table. Source de l’image : Enrichissement pur/Amazon

Le purificateur d’air à enrichissement pur le plus populaire est le Purificateur d’air Pure Enrichment PureZone pour la maison, grande pièce. Cela a plus de 12 000 critiques 5 étoiles et il a des capacités trois-en-un. Il nettoiera et assainit votre air de 99,97 % de la poussière, du pollen, des squames d’animaux, de la fumée et des odeurs. Celui-ci est doté d’un préfiltre et d’un filtre à charbon actif, d’un véritable filtre HEPA et d’une lumière UV-C pour plus de nettoyage. Cela peut couvrir des pièces plus grandes pour vous aider à rester sans allergène. Cela a un rabais modeste, disponible pour seulement 67,99 $.

Pure Enrichment®️ PureZone™️ Purificateur d’air True HEPA pour pièce de taille moyenne à grande, désinfection à la lumière UV… Prix : 67,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Si vous recherchez plus d’économies, le Purificateur d’air pour pièce moyenne Pure Enrichment PureZone Halo True HEPA a le plus gros rabais aujourd’hui. Cela offre une purification de l’air en deux étapes et le PureZone nettoie sans avoir besoin d’ioniseurs ou de générateurs d’ozone. Il y a deux lumières d’ambiance qui peuvent aider à créer l’ambiance. C’est en baisse de 36 $, en vente pour seulement 63,99 $.

Purificateur d’air de pièce moyenne Pure Enrichment® PureZone™ Halo True HEPA, filtration en 2 étapes, Puri… Prix catalogue : 99,99 $ Prix : 63,99 $ Vous économisez : 36,00 $ (36%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Couvrir plus de zone

Les Purificateur d’air pour grande pièce Pure Enrichment PureZone Elite True HEPA vous offre quatre étapes de filtration. Il y a un ioniseur ajouté aux trois autres niveaux de filtration des modèles précédents. La lumière UV-C comprend également un filtre photocatalyseur. La lumière UV-C a un taux d’efficacité de 98,3 % pour détruire les micro-organismes pathogènes. Celui-ci utilise une technologie de détection intelligente de la qualité de l’air et ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur en temps réel. Économisez 21 % aujourd’hui en l’achetant pour seulement 117,99 $.

Pur Enrichment PureZone Elite True HEPA Purificateur d’air pour grande pièce, désinfectant à lumière UV, qualité de l’air Prix catalogue : 149,99 $ Prix : 117,99 $ Vous économisez : 32,00 $ (21%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Mais vous ne voudrez peut-être pas couvrir plus de zone. Pour une option pour votre table, le Purificateur d’air de table 2 en 1 Pure Enrichment PureZone Breeze est un bon choix. Il a un design innovant avec des pieds caoutchoutés pour assurer la stabilité. Cela peut tenir sur une table de chevet ou une table. C’est à seulement 47,99 $ en ce moment. Si vous en voulez un que vous pouvez emporter avec vous en voyage ou au bureau, le Purificateur d’air portable Pure Enrichment PureZone Mini est un must. Cela pèse moins d’une livre et peut fonctionner jusqu’à 12 heures d’affilée. C’est seulement 29,99 $, aujourd’hui seulement.

Purificateur d’air de table 2 en 1 Pure Enrichment® PureZone™ Breeze – Le véritable filtre HEPA nettoie l’air… Prix catalogue : 59,99 $ Prix : 47,99 $ Vous économisez : 12,00 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Purificateur d’air portable Pure Enrichment PureZone – Véritable filtre HEPA purifie l’air, aide à soulager… Prix catalogue : 39,99 $ Prix : 29,99 $ Vous économisez : 10,00 $ (25 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

