Les purificateurs d’air peuvent-ils soulager les problèmes respiratoires ?

La pollution de l’air intérieur et extérieur est très perturbatrice pour la santé de tout le monde. Rien ne vaut la sensation de pouvoir respirer facilement, mais pour ceux qui souffrent de problèmes respiratoires comme les allergies et l’asthme, les contaminants présents dans l’air peuvent être extrêmement aggravants. Alors que tout le monde peut avoir une réaction différente à différents polluants atmosphériques, les personnes ayant des problèmes respiratoires auront plus de mal à y faire face, si elles ne sont pas traitées au bon moment. Il est également important de connaître chaque polluant avant de traiter ou d’avoir une solution. Cela peut entraîner des problèmes de toux et de respiration importants, ou plutôt un blocage complet des trachées.

Pour une personne souffrant de douleurs faciales, de toux chronique, de maux de gorge, de nez bouché ou de mucus qui coule dans la gorge, ce sont des signes de sinusite aiguë. Une grande partie de la population n’est pas consciente du problème qui les afflige et s’il n’est pas bien traité à temps, cela peut compromettre sa productivité au travail et les faire se sentir épuisés en général. Beaucoup souffrent de problèmes de sinus chroniques tout au long de l’année. Par conséquent, il est important de comprendre ses effets et ses causes.

Effets de la sinusite sur la santé normale

L’inflammation des sinus, plus communément appelée sinusite, a plusieurs causes. Dans la plupart des cas, la sinusite est causée par des infections bactériennes qui rendent le tissu sinusal sensible et enflammé. Alors que dans d’autres, il est provoqué par des moisissures et des virus.

Les sinus ont principalement les effets suivants sur notre santé :

– Congestion nasale

Les sinus enflammés contrôlent grandement notre respiration par le nez. L’infection peut provoquer un gonflement des voies nasales et des sinus. La congestion nasale affecte notre odorat et notre goût et peut entraîner un nez bouché.

– Écoulement nasal

L’action maladroite de se moucher est probablement l’une des pires séquelles du développement des sinus. La décharge peut apparaître verte, jaune ou trouble. L’écoulement peut également contourner le nez et descendre tout le long de la gorge, ce qui provoque une sensation de chatouillement, des démangeaisons ou un mal de gorge. Ceci est communément appelé écoulement post-nasal et peut provoquer une toux la nuit pendant le sommeil. Cela peut également conduire à une voix rauque.

– Douleur des sinus

La douleur dans les sinus est l’un des symptômes les plus importants qui se manifeste lorsque l’on est infecté par une sinusite. Les humains ont de nombreux sinus derrière le nez ainsi qu’en dessous et au-dessus des yeux. N’importe lequel de ces sinus peut être blessé lorsqu’il est diagnostiqué avec une infection des sinus. L’inflammation et l’enflure entraînent des sinus avec une pression sourde.

– Irritation de la gorge et toux

La décharge des sinus s’écoule vers l’arrière de la gorge et peut provoquer une irritation sur une période de temps. Cela conduit à une toux chronique, l’état s’aggravant encore la nuit en position couchée et le matin immédiatement après le réveil.

Purificateurs d’air comme mécanisme préventif

La sinusite est principalement causée par des allergènes et toutes sortes de bactéries et virus présents dans notre environnement. Le contrôle des niveaux de pollution extérieure n’est peut-être pas sous notre contrôle, mais les niveaux de pollution de l’air intérieur peuvent être considérablement contrôlés à l’aide d’un purificateur d’air avancé.

Les purificateurs d’air modernes sont équipés des dernières technologies et peuvent être parfaits pour assurer la pureté de l’air dans nos maisons. Il peut facilement éliminer les allergènes et les polluants tels que la poussière, le pollen, la fumée, les squames, etc. de l’air qui nous entoure. De plus, grâce à la technologie de purification d’air active, de nombreux purificateurs d’air sont également capables de neutraliser les bactéries et virus nocifs présents dans l’air. En particulier, les purificateurs d’air avec mécanisme de filtration à 6 étages peuvent piéger les particules au-dessus de la limite de 0,3 micron (mm) sans aucun problème.

Par exemple, le purificateur Plug & Play d’O2Cure fonctionne sur une technologie d’oxydation avancée PHI-cell® ramenant à nouveau la joie de respirer. Il fonctionne sur une technique de purification d’air active qui tue efficacement les microbes en modifiant la structure de l’ADN et de l’ARN. La technologie a également été testée et approuvée avec succès par un laboratoire de virologie accrédité internationalement aux États-Unis sur le virus SARS-CoV-2 avec un taux de réduction de 99,63 % en une heure à la fois de l’air et de la surface. Les solutions de conduits sont un moyen éprouvé d’améliorer la qualité de l’air intérieur.

Résumé

En conclusion, on peut dire que les purificateurs d’air peuvent certainement aider à guérir les symptômes des sinus à condition que nous choisissions et installions le bon purificateur d’air avec les caractéristiques et fonctionnalités correctes.

(L’auteur est le fondateur d’O2 Cure. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

