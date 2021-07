Les purificateurs d’air sont aussi pour l’été et ces modèles sont très bon marché | La technologie

in

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les purificateurs d’air aident à nettoyer l’environnement des mauvaises odeurs, des acariens et de nombreuses substances en suspension qui affectent la santé et les personnes allergiques.

Si vous avez une allergie saisonnière, vous constaterez peut-être qu’avec chaque année qui passe, l’allergie dure plus longtemps. Nous sommes en plein été et de nombreuses personnes ont encore des allergies. A cela, il faut ajouter la pollution des grandes villes, qui touche aussi de nombreuses personnes.

Les purificateurs d’air sont généralement des produits très demandés au printemps, mais en tenant compte du fait que chaque fois que cette saison allergique dure plus longtemps, peut-être que cet été est le moment de se procurer un purificateur.

Si vous ouvrez la fenêtre pour ventiler la pollution de l’environnement extérieur entrera dans votre maison. Il est également accompagné de poussière et d’autres substances. À cela, nous ajoutons les dangers qui sont déjà dans votre maison, tels que la poussière en mouvement continu.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Un purificateur d’air résoudra bon nombre de vos problèmes d’allergie, au moins dans votre chambre ou à la maison.

Ces modèles sont parfaits pour différentes tailles d’environnements et sont également en vente. De cette façon, vous pouvez passer un été (et un automne, un hiver et un printemps) en meilleure santé.

Petit pour les pièces : Levoit LV-H132

Purificateur d’air Levoit LV-H132 pour 59,99 € sur Amazon

Levoit LV-H132 est un purificateur d’air portable au design simple et minimaliste pour des pièces jusqu’à 20m². Il est silencieux, parfait à utiliser pendant que vous dormez.

Il dispose d’une minuterie et d’un réglage de fonctionnement à 3 vitesses, ce qui, en fonction de sa puissance, prendra plus ou moins pour nettoyer l’air. Son filtre HEPA capture 99,97 % de la poussière, du pollen, de la fumée, des odeurs et même des poils d’animaux jusqu’à 0,3 micron en suspension dans l’air.

Il coûte moins de 60 euros sur Amazon et est parfait pour les chambres et les petits lieux. Vous pouvez même en acheter plusieurs et les placer dans différentes parties de votre maison.

L’option connectée : le purificateur d’air Xiaomi Mi 3C

Ce purificateur d’air est recommandé pour les pièces jusqu’à 31 mètres carrés. Il est utilisé pour éliminer les particules en suspension, ce qui est utile pour les personnes souffrant d’allergies sévères.

Ce purificateur Purificateur d’air Xiaomi Mi 3C C’est l’un des modèles Xiaomi bon marché disponibles en Espagne et dotés de fonctions intelligentes grâce à sa connectivité Internet.

Il possède un filtre HEPA qui filtre 99,9% des particules jusqu’à 0,1 micron dans l’air. Parfait pour capturer la poussière, la pollution, les odeurs, les acariens et de nombreux autres petits organismes qui flottent dans l’air.

En raison de sa puissance et de sa conception, il est parfait pour nettoyer les environnements tels que les salons, les salons ou le placer à des points intermédiaires entre les pièces.

Il est disponible à la vente sur Amazon pour moins de 100 euros. Il est également disponible sur AliExpress, avec la livraison depuis l’Espagne et pour moins de 80 euros.

Pour toute la famille : Rowenta Pure Air Essential

Ce purificateur d’air est spécialement conçu pour recycler l’air des pièces de taille moyenne, telles que les salons ou les salons jusqu’à 90 m2.

Rowenta Pure Air Essentiel C’est un purificateur d’air conçu pour être actif dans les pièces et bien qu’il puisse être débranché et déplacé, il est préférable de le laisser fixé en un seul endroit pour capter tout l’air.

Il peut traiter l’air dans des pièces jusqu’à 90 m² avec une vitesse de nettoyage élevée. Par exemple, une chambre comme une chambre d’enfant de 12m² la nettoie en seulement 8 minutes.

Son filtre HEPA capte 99,9% des particules finales jusqu’à 0,3 micron, telles que les poils d’animaux, la poussière, les filtres des mauvaises odeurs et autres substances en suspension.

Il dispose de 3 niveaux de filtration, un pour la poussière et les poils d’animaux, un autre avec un filtre à charbon actif qui capte les fumées, les odeurs et les COV (Composés Organiques Volatils) et un troisième Nanocaptur + qui détruit le formaldéhyde, un polluant dangereux.

C’est l’un des purificateurs les plus vendus sur Amazon et vous pouvez maintenant l’obtenir pour 130 euros.

Le moins cher : Himox H07

Purificateur d’air Himox H07 pour 33,99 € sur Amazon

Les purificateurs d’air sont disponibles dans tous les modèles auxquels vous pouvez penser et également dans différentes tailles. Si vous recherchez un appareil portable et très compact, par exemple pour l’avoir près de votre lit ou d’un bureau où vous travaillez, ce Purificateur Himox c’est une bonne option.

Comme la plupart des purificateurs, votre filtre HEPA H11 peut filtrer 99 % des éléments en suspension dans l’air tels que la poussière, le pollen, les odeurs et la contamination. Le filtre dure environ 6 mois, mais le remplacement ne coûte que 15 euros.

Il fonctionne avec un câble USB et vous pouvez le connecter à votre ordinateur ou directement avec un chargeur mobile.

La meilleure chose est le prix, seulement 33,99 euros sur Amazon.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.