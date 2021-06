Les putes d’entreprise à 4 MILLIARDS d’impôts de la société mère CBS Bury Dodge ⋆ .

ViacomCBS est engagé dans un effort élaboré et sommaire pour cacher, canaliser et déplacer de l’argent dans une tentative apparemment réussie d’éviter de payer près de quatre milliards d’impôts. C’est selon un rapport explosif dans L’imprimé de mardi New York Times. Pourtant, les journalistes de CBS News, qui ont martelé d’autres entreprises pour ne pas payer d’impôts, ont omis de rendre compte de l’histoire lundi soir et mardi matin.

Le Times a révélé :

Rejeté par les critiques et dévoré par les fans, Transformers : L’ère de l’extinction était le meilleur film au box-office en 2014, rapportant 1,1 milliard de dollars, dont plus des trois quarts provenaient de l’étranger. Paramount Pictures de ViacomCBS, qui a distribué le festival d’action animé par ordinateur, a économisé une grande partie de cet argent en concédant des licences pour les droits internationaux grâce à une stratégie complexe conçue pour éviter de payer des impôts américains, selon une étude publiée mardi par le Center for Research on Multinational Corporations. , un groupe à but non lucratif financé en partie par le ministère néerlandais des Affaires étrangères. … Depuis 2002, ViacomCBS et ses sociétés prédécesseurs, Viacom et CBS, ont évité de payer 3,96 milliards de dollars d’impôt sur les sociétés aux États-Unis grâce à un système impliquant des filiales à la Barbade, aux Bahamas, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne, selon le rapport. Une grande partie des 30 milliards de dollars de revenus de redevances non américains générés par les franchises cinématographiques et télévisuelles de la société, telles que “SpongeBob”, “Star Trek” et “Mission: Impossible”, n’ont pas été soumises à l’impôt sur les sociétés, a déterminé l’étude.

CBS This Morning a consacré mardi 6 minutes et 55 secondes au groupe de rock The Black Keys, mais rien sur l’esquive fiscale trouble. Le Times a expliqué comment la grande entreprise, peuplée de journalistes libéraux, a déplacé de l’argent en Europe et comment un cadre de ViacomCBS a été licencié pour avoir dénoncé :

ViacomCBS – et ses sociétés prédécesseurs – ont créé plusieurs filiales aux Pays-Bas pour détenir les droits de licence étrangers sur les programmes télévisés et les films, contenus en grande partie créés aux États-Unis. Les sociétés ont ensuite utilisé les filiales comme tremplin pour sous-licencier ces droits sur d’autres marchés. L’argent de ces transactions revient entièrement aux entités néerlandaises, où la majeure partie n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés. Un dirigeant de Viacom s’est opposé à la stratégie. En 2016, elle a poursuivi l’entreprise pour un “licenciement de représailles” après avoir parlé de ce qu’elle considérait comme “un stratagème illégal d’évasion fiscale en violation de la loi fédérale”. (Quelques mois après le dépôt de la plainte, les deux parties se sont réglées et les conditions n’ont pas été divulguées. “Nous pensions que les réclamations étaient sans fondement et l’affaire a été résolue”, a déclaré la société.)

Pourtant, en avril, CBSNews.com s’inquiétait du fait que les entreprises ne paient pas leur juste part après que Donald Trump a réduit les taux des entreprises.

L’écrivain de CBSNews.com, Stephen Gandel, s’est plaint : “Beaucoup de ces mêmes entreprises avaient ensemble payé des milliards de dollars d’impôts annuels avant la présidence de Trump.” Aussi en avril, CBS, ainsi qu’ABC et NBC, ont censuré une étude selon laquelle les hausses d’impôt sur les sociétés de Joe Biden coûteraient un million d’emplois en deux ans. Cela n’aura probablement pas d’impact sur ViacomCBS, avec la comptabilité créative de l’entreprise.

Mais n’ayez crainte, ce n’est pas comme si les journalistes de CBS This Morning ignoraient leurs chefs d’entreprise. En février, les co-animateurs ont vanté le nouveau service de streaming “génial” Paramount +, une division de CBS Viacom. Le 25 février, le correspondant Vlad Duthiers a acclamé de manière robotique : « À une semaine de la plateforme de streaming renommée Paramount+ ! Il est rempli de redémarrages de certaines de vos émissions préférées ! »

Gardez tout cela à l’esprit la prochaine fois que les journalistes soi-disant objectifs de CBS News parleront d’objectivité et de rigueur journalistique.

La couverture des mauvaises nouvelles de CBS Viacom sur CBS This Morning a été sponsorisée par Liberty Mutual et Toyota. Cliquez sur les liens pour leur faire savoir ce que vous en pensez.