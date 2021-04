Les puzzles Mastodon sortiront en mai

Deux MASTODONTE les titres recevront le traitement de puzzle le mois prochain.

Le 14 mai Productions Zee va libérer “Montagne de sang” et “Crack The Skye” comme scies sauteuses de 500 pièces sur son Scies à roche imprimer.

Tous les puzzles de 500 pièces sont livrés dans une boîte de la taille d’un coffret en vinyle, parfait pour accompagner une collection de disques vinyle.

Selon Toy News, Scies à roche a été initialement développé par Productions Zee‘propre metalhead autoproclamé Steve Beatty.

“Je veux faire des puzzles qui soient pour les fans de musique,” Beatty mentionné. “Le vinyle est revenu et j’ai adoré l’idée de faire de superbes pochettes de disques en puzzles, peut-être coller le disque et faire ensemble.”

Beatty lancé Scies à roche en 2019, promettant de «révolutionner» et de «donner une nouvelle vie à» la scène des énigmes en livrant des illustrations de certaines des pochettes d’albums les plus emblématiques de la scène rock et heavy metal. La mission a commencé avec le lancement de puzzles présentant des illustrations d’albums de TUEUR et IRON MAIDEN.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de «cacher» les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).