Les Pyrénées réchaufferont le Tour

09/07/2021 à 19:54 CEST

Ce n’est pas la même chose de gravir les Alpes par temps d’hiver et tout trempé jusqu’aux os, que de le faire le dimanche à travers les Pyrénées et en Andorre avec le thermomètre atteignant 30 degrés dans la zone la plus plate de la Principauté. Et cela provoque un changement dans le corps des coureurs beaucoup plus brutal que de devoir s’adapter à la aménagements de la montagne. À partir de dimanche, la chaîne de montagnes pyrénéenne marque le deuxième grand chapitre de haute montagne du Tour 2021, même si samedi les cyclistes devront faire un tour autour de Carcassonne pour franchir cinq cols en une journée qui appelle une nouvelle évasion, mais avec le Des dirigeants attentifs au cas où l’un d’eux attaquerait.

A Beixalís, que l’on pourrait appeler quelque chose comme le mur d’Andorre, court mais très dur, la température au sommet dépassera les 24 degrés demain et monter avec tant de chaleur peut faire des ravages dans le peloton. Là, on vérifiera s’il est vrai que Tadej pogacar sufre con el calor como amante del frío y la lluvia o tan solo se trata de una fábula, una más para intentar cuestionar a un corredor brillante y que está llamado a dominar toda una época ciclista camino de su segunda victoria en París y con tan solo 22 ans.

Encore une fois, vous verrez vraiment quel est l’état de forme de ses compatriotes des Émirats. Aujourd’hui, sur la route de Carcassonne, il y a eu un moment de course qui, au moins, a suscité quelques inquiétudes. C’est arrivé à 16 kilomètres de la ligne d’arrivée, au seul endroit où le vent latéral pouvait déplaire au cas où quelqu’un se perdrait. Pogacar était toujours très attentif devant, tandis que les Ineos menacent d’essayer de couper le peloton. Mais il l’a fait sans personne à ses côtés. Et c’était dangereux car si pour une raison quelconque le groupe était coupé, il devait lui-même combler l’écart avec l’usure supplémentaire que cela impliquait.

Cependant, Pogacar peut voyager en toute tranquillité, demain à travers les montagnes qui entourent Carcassonne et à partir de dimanche à travers les Pyrénées. Il profite d’un coussin de plus de cinq minutes sur ses followers, emmené par Rigo Uran qui prend toujours le volant mais qui n’attaque jamais. danois Jonas VingegaardApparemment dans le Ventoux, il semble le plus dangereux ou du moins celui qui a été le plus fort, encore plus que le maillot jaune, dans l’ascension de la célèbre montagne provençale. Richard Carapaz n’est pas encore parvenu à une démarcation réussie et Enric Mas il doit gagner du temps pour se repositionner avec des options de podium. Au moins, le coureur majorquin jouira d’une certaine liberté s’il décide d’attaquer dans les Pyrénées. “J’aimerais que ce soit le seul mauvais jour du Ventoux Suite. Nous continuerons à nous battre avec lui”, s’est défendu Iván García Cortina devant le but de Carcassonne.