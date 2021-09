Les QB recrue continuent de lutter

Warren et Chris plongent dans les luttes des quarts recrue, à commencer par Mac Jones (9h00). Ensuite, Warren aborde le plan de match lors du premier départ de Justin Fields (14h00) et parle de l’avantage potentiel pour Trevor Lawrence et Zach Wilson (21h00). De plus, Warren se plaint des bases de fans qui se plaignent (35:00) et d’un pari malchanceux de Chris Vernon. Ils se terminent par un aperçu du match MNF de ce soir (57:00).

Hôtes : Warren Sharp et Chris Vernon

Producteurs : Craig Horlbeck, Steve Ceruti et Mike Wargon

S’abonner: Spotify