Les quads s’inclinent face aux quads dans un bad beat

OH NOOOON.

Si vous savez de quoi parle le titre, vous savez déjà que ce sera l’une des mains les plus douloureuses que vous verrez jamais.

Si vous ne le faites pas ? Je vais vous guider.

Chang Liu et Ugur Secilmis étaient sur le point de faire partie de la portion argent garanti du Main Event des World Series of Poker 2021. Liu a commencé avec une paire de 4 et Secilmis une paire de 6.

D’autres étaient dans la main au départ, mais tout ce que vous devez savoir, c’est que les deux ont suivi une mise de 11 500 pour voir le flop… qui était 6-4-4. OH MON. Liu s’est retrouvé avec un carré, ou quads. Seclimis avait un brelan. Pourtant, TOUT LE MONDE A VÉRIFIÉ. Vous ne pouvez pas reprocher à Liu d’essayer de ralentir le jeu ici.

Le tour? A 6. Un désastre épique pour le moins – Seclimis avait alors un MEILLEUR quad que Liu. Finalement, Seclimis mit Liu à tapis, qui suivit… et vit le bad beat.

Liu est rentré chez lui sans argent, mais il a bien joué !

Les 30 meilleurs films en streaming sur Netflix (novembre 2021)