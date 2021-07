Les qualifications de sprint ne sont pas différentes des courses récentes derrière Verstappen

Dans le tour d’horizon: Lewis Hamilton dit que les qualifications au sprint de la Formule 1 ressemblaient beaucoup aux précédents Grands Prix 2021, une fois qu’il était tombé derrière Max Verstappen.

En bref

Hamilton : les difficultés suivantes ne sont pas résolues par le format de qualification de sprint. Hamilton s’est qualifié en premier pour la séance de qualification de sprint de F1, mais il a été battu par Verstappen qui a remporté la victoire.

Malgré le libre choix des pneus et une charge de carburant inférieure à celle des courses plus longues, Hamilton a déclaré que cela rappelait d’autres circonstances lorsqu’il avait traîné son rival au championnat cette saison.

“[It was] à peu près la même chose que les dernières courses en termes de suivi juste derrière Max », a expliqué Hamilton. “[Friday] était une journée plus agréable en termes de qualification.

« C’est très difficile à suivre, naturellement, dans cette voiture. Ce n’était donc pas le plus excitant, mais j’espère que c’était pour les fans.

Vettel : Les fans devraient juger du succès du format sprint

Sebastian Vettel dit que les pilotes ne sont pas les bonnes personnes pour juger si la séance de qualification de sprint a fonctionné dans un week-end de F1, car ils préféreront toujours une séance avec de l’action de course.

« Je pense que ce n’est pas tellement nous, vous devriez sortir et demander aux gens ce qu’ils en pensent.

«En fin de compte, nous faisons ce format pour eux. Alors demandez aux gens à la maison et demandez aux gens dans les gradins s’ils ont aimé ça. Je pense que pour nous, nous aimons la course, donc les essais libres ne sont pas aussi excitants qu’une course [so] vous avez votre réponse.

Raikkonen ne crédite pas les pneus tendres d’un bon départ au sprint

Kimi Raikkonen a commencé la séance de qualification de sprint 17e et a pu regagner quatre places sur le pour s’emparer de la 13e place sur la grille pour le grand prix de demain.

Il était l’un des cinq pilotes, dont Valtteri Bottas et Fernando Alonso, qui ont choisi de miser sur un pneu tendre pour la séance. Cependant, Raikkonen a déclaré qu’il ne pensait pas que cela avait fourni un avantage majeur sur la ligne.

“C’est toujours un peu mieux mais je doute qu’il y ait beaucoup entre les deux pneus au départ”, a-t-il déclaré. «C’est plus si vous avez raison ou tort, c’est si facile de se tromper.

« J’ai eu quelques dégâts au sol, je pense que c’était au début de la course. Mais nous avons essayé de nous battre – nous étions un peu lents dans les lignes droites mais nous avons fait quelques améliorations, évidemment. »

En ce jour dans le sport automobile

Il y a 40 ans aujourd’hui, John Watson a mis fin à l’attente de quatre ans de McLaren pour une victoire et a donné à l’équipe sa première victoire sous Ron Dennis, à domicile à Silverstone

