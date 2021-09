Les qualifications de vendredi doivent commencer plus tôt après la séance “presque sombre” de Monza

Bourse de New York – une image représentative de l’économie mondiale et du commerce Les indices boursiers américains devaient ouvrir en sourdine mercredi, car le ralentissement de la reprise économique et l’incertitude concernant la hausse des impôts pesaient sur le sentiment, même si les signes d’un pic d’inflation ont apaisé les craintes d’une réduction anticipée […] More