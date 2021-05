Les qualifications du Grand Prix de Grande-Bretagne déplacées au vendredi soir

Le premier week-end de Formule 1 testant un nouveau format comprendra une séance de qualification le vendredi soir au Grand Prix de Grande-Bretagne.

Les qualifications de sprint sont présentées comme une expérience cette saison, Silverstone étant le premier des trois sites à inclure une action compétitive les trois jours du week-end de course.

Les 16 et 18 juillet sont les dates du Grand Prix de Grande-Bretagne 2021 et les horaires nouvellement annoncés montrent que la traditionnelle séance de qualification d’une heure aura lieu le vendredi soir entre 18h et 19h, heure britannique.

Au lieu de définir la grille pour la course de dimanche, les qualifications décideront plutôt de l’ordre des qualifications de sprint – une course de plus de 100 kilomètres qui attribuera trois, deux et un points aux trois premiers.

Commençant à 16h30 le samedi et devant durer jusqu’à 30 minutes, les qualifications de sprint définiront à leur tour l’ordre de la grille pour le Grand Prix de Grande-Bretagne, qui est à son heure de départ habituelle de 15h00 le dimanche.

Seules deux séances d’essais libres au lieu des trois habituelles auront lieu pendant le week-end de Silverstone.

Le premier aura lieu le vendredi après-midi entre 14h30 et 15h30, laissant un écart de deux heures et demie avant les qualifications, et le second entre 12h et 13h le samedi midi, laissant trois heures et demie jusqu’aux feux. dehors pour les qualifications de sprint.

Bien que des points soient attribués pour les qualifications de sprint, il n’y aura pas de cérémonie de podium. Mais le vainqueur recevra un trophée dans le parc fermé, de la même manière que le poleman reçoit un pneu commémoratif de Pirelli après les qualifications.

La Formule 1 a annoncé que deux autres week-ends de qualification Sprint auraient lieu après Silverstone en 2021, l’un d’entre eux devant être le Grand Prix d’Italie et l’autre lors d’un «événement flyaway».

Sir Lewis Hamilton a parlé positivement du nouveau format, qu’il pourra d’abord goûter à sa course à domicile – les qualifications du vendredi soir attirant certainement un public plus large que si elles avaient eu lieu l’après-midi lorsque les fans sont plus susceptibles d’être travailler ou étudier.

«J’ai toujours dit que nous devions avoir une sorte de format différent tout au long de l’année sur certaines pistes», a déclaré Hamilton.

«J’apprécie donc qu’ils soient ouverts d’esprit et apportent des changements. Je pense que grâce à ces week-ends expérimentaux, j’espère que le sport en apprendra beaucoup sur la façon dont nous pouvons déployer de meilleures courses à l’avenir.

