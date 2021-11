Les qualifications du Qatar mettent en place une autre première ligne Lewis Hamilton contre Max Verstappen

Lewis Hamilton a remporté la pole position pour le premier Grand Prix du Qatar, en tête d’une première ligne où il sera rejoint par son rival pour le titre Max Verstappen.

Hamilton a réussi un temps de 1:20,827 pour battre Verstappen de 0,455 seconde sous les feux du circuit de Losail. Valtteri Bottas s’alignera à la troisième place.

Verstappen devra combattre seul les coéquipiers de Mercedes, son coéquipier Sergio Perez n’ayant pas réussi à sortir de la Q2.

Hamilton vole ! Il améliore son temps précédent et conserve la pole avec a. 1:20.827 ⏱#QatarGP 🇶🇦 #F1 pic.twitter.com/vtfhdwLsZA – Formule 1 (@F1) 20 novembre 2021

Nikita Mazepin a commencé les qualifications dans une pluie d’étincelles alors que le pilote Haas montait sur les bordures et endommageait son aileron avant, la plaque d’extrémité gauche traînant sur le sol. Les problèmes de Haas se sont poursuivis alors que son coéquipier, Mick Schumacher, a vu son premier temps supprimé pour avoir raté le virage 2.

Au cours d’une séance éclairée par des blocs de dérapage mais entravée par le trafic, Lewis Hamilton a donné le ton en Q1, un 1:21.901, ce qui lui a donné 0,095 seconde d’avance sur Max Verstappen. Red Bull a admis avant les qualifications qu’ils n’avaient pas « complètement résolu » leur problème de volet d’aileron arrière et le surveillerait tout au long des qualifications.

Regardez ces étincelles 🤩 Tout simplement fascinant ✨#QatarGP 🇶🇦 #F1 pic.twitter.com/BWEwiKzxKG – Formule 1 (@F1) 20 novembre 2021

Charles Leclerc a rejoint la liste des pilotes ayant un temps au tour supprimé, large au virage 16, ce qui l’a laissé à la 14e place avec trois minutes à jouer dans la session de 18 minutes.

« Beaucoup de trafic » a été l’évaluation de Hamilton alors que les pilotes rampaient autour du circuit de Losail pour entamer un dernier tour lancé.

Cela a conduit AlphaTauri à être mécontent de Sebastian Vettel alors qu’il doublait une de leurs voitures le long de la sortie des stands tandis que Nicholas Latifi n’était pas en mesure de franchir la ligne à temps pour entamer un dernier tour. Il a abandonné avec Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi, Schumacher et Mazepin.

Q2, la séance qui détermine les pneus que les pilotes utiliseront au départ du grand prix, a vu la moitié du peloton quitter les stands sur les pneus médium et l’autre moitié sur les tendres.

AlphaTauri, Alpine, Aston Martin et George Russell sont allés avec les Pirellis aux murs rouges. Cela a causé un problème pour Sergio Perez, le pilote Red Bull en 12e position sur les pneus médiums – six coureurs de pneus tendres devant lui.

Leclerc, en retrait de la 15e place et le plus lent de tous, a été déconcerté par son manque de rythme. « Honnêtement, je ne sais pas où trouver les 9 dixièmes qui me manquent », a-t-il déclaré au mur des stands Ferrari. « Je ne sais pas vraiment pourquoi. »

CHARLES 📻 : « Je ne sais pas où trouver les 9 dixièmes qui me manquent » #QatarGP 🇶🇦 #F1 pic.twitter.com/SPGybeFj5c – Formule 1 (@F1) 20 novembre 2021

Perez et Leclerc, ainsi que les deux McLaren, sont passés aux pneus tendres pour tenter de se qualifier pour la Q3. Perez et Leclerc n’ont toujours pas réussi, avec Lance Stroll, Daniel Ricciardo et George Russell.

Hamilton a dominé la feuille de temps pour la Q2, terminant devant Pierre Gasly, Fernando Alonso et Verstappen, le pilote Mercedes cherchant les chances de remporter la pole position.

Hamilton a été le premier pilote à boucler un tour en Q3, le pilote Mercedes avec un temps de 1:21,262, avec Verstappen 0,162s de moins que son rival pour le titre. Bottas est troisième sur la grille provisoire.

Hamilton est sorti en trombe lors de sa deuxième manche, le Britannique prenant trois dixièmes de sa pole provisoire dans le seul premier secteur. Il était à nouveau remonté dans le deuxième et le troisième, franchissant la ligne avec un 1:20.827.

Ni Verstappen ni Bottas n’ont été en mesure de défier le champion du monde en titre, Verstappen avec 0,455 seconde de retard avec Bottas à deux dixièmes de plus.

Gasly a conservé la quatrième place malgré la rupture de son aileron avant sur les trottoirs, ce qui a entraîné une défaillance des pneus. Il partira devant Alonso et Lando Norris.

Pierre Gasly avait cassé son aileron avant sur le vibreur de l’avant-dernier virage.#F1 #QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/CYq0YvQcLO – Hors piste (@OffTrack_FR) 20 novembre 2021

C’était la quatrième pole position d’Hamilton cette saison, et sa première depuis le Grand Prix de Hongrie.

Fois

1 Lewis Hamilton Mercedes 1:20.827

2 Max Verstappen Red Bull 0.455s

3 Valtteri Bottas Mercedes 0.651s

4 Pierre Gasly AlphaTauri 0.813s

5 Fernando Alonso Alpine 0.843s

6 Lando Norris McLaren 0.904s

7 Carlos Sainz Ferrari 1.013s

8 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1.054s

9 Esteban Ocon Alpine 1.201s

10 Sebastian Vettel Aston Martin 1.958s

11 Sergio Perez Red Bull 1:22.346

12 Lance Stroll Aston Martin 1:22.460

13 Charles Leclerc Ferrari 1:22.463

14 Daniel Ricciardo McLaren 1:22.597

15 George Russell Williams 1:22.756

16 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing 1:23.156

17 Nicholas Latifi Williams 1:23.213

18 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 1:23.262

19 Mick Schumacher Haas 1:23.407

20 Nikita Mazepin Haas 1:25,859