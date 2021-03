Les qualifications ont été meilleures que ce à quoi je m’attendais

Fernando Alonso semblait satisfait de sa performance lors des qualifications pour le Grand Prix de Bahreïn 2021 alors qu’il entraînait sa voiture Alpine en Q3.

L’Espagnol semblait avoir du mal avec l’A521 tout au long des essais, mais il a reculé les années où la pression montait.

Alors que son coéquipier Esteban Ocon n’a pas réussi à sortir de Q1, avec des drapeaux jaunes perturbant sa dernière course, Alonso a mis sa voiture neuvième sur la grille.

Dans la perspective de son premier Grand Prix de Formule 1 depuis 2018, le joueur de 39 ans a déclaré que les points étaient désormais son objectif.

«La semaine a été difficile», a déclaré Alonso à Sky Sports F1. «Je manque de confiance en l’arrière de la voiture.

«On ne sait jamais à quoi s’attendre lors de la première séance de l’année mais je suis content.

«J’espérais beaucoup pour les qualifications mais je pense que la direction du vent a changé. Je suis arrivé avec une certaine confiance en qualifications et c’était mieux que ce à quoi je m’attendais. J’ai besoin de prendre un bon départ demain, de m’éloigner des problèmes. J’ai hâte d’y être.

«Vous devez vous adapter à la gestion des pneus. L’adrénaline et le plaisir de conduire sont incroyables.

«57 tours d’affilée – ce sera la première fois depuis les essais. Top 10 et marquer des points est la cible. Si nous prenons un bon départ et une bonne stratégie, tout est possible. »

