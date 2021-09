Les qualifications pour la Coupe du monde entre le Brésil et l’Argentine sombrent dans le chaos

Dans une première pour un match de football international – certainement pour un de cette ampleur – le match de qualification pour la Coupe du monde entre le Brésil et les détenteurs de la Copa America, l’Argentine a sombré dans le chaos dès les dix premières minutes.

Les qualifications pour la Coupe du monde sombrent dans le chaos

Chaos de quarantaine

En raison des mesures brésiliennes liées au COVID-19, le jeu a été interrompu dans les dix premières minutes. Dans des scènes tout à fait bizarres, les autorités locales – y compris la police et les professionnels de la santé – ont fait irruption sur le terrain pour arrêter le match. Alors que cela est probablement dû à des joueurs basés en Premier League tels que Emiliano Martínez, Emi Buendía, Sergio Romero et Giovani Lo Celso (vous devez mettre en quarantaine après avoir voyagé du Royaume-Uni au Brésil, car le Royaume-Uni figure sur la « Liste rouge »), il est on ne sait pas pourquoi les autorités ont choisi d’attendre le jour du match pour prendre des mesures.

Les premiers rapports semblent également suggérer que les joueurs avaient affirmé qu’ils n’avaient pas été en Angleterre avant de voyager, ce qui serait, bien sûr, faux. L’événement qui se déroule de telle manière garantit que cette histoire ne s’éteindra pas de sitôt alors que les débats commencent à faire la une des journaux internationaux. Nul doute que les gros titres de demain citeront le match entre le Brésil et l’Argentine qui sombre dans le chaos.

Ce que cela signifie pour le jeu

Le jeu ayant maintenant été officiellement reporté à une date encore indécise, il est clair que ce jeu doit être joué à un moment donné dans le futur. À moins que les règles ne soient assouplies au Brésil à ce moment-là, ou que le match se joue dans un autre endroit, il est probable que les joueurs basés en Premier League ne pourront pas jouer dans le match. Ce serait dommage non seulement pour l’Argentine, qui, bien sûr, compte sur ces joueurs, mais aussi pour la Premier League.

La représentation internationale est un aspect crucial de la ligue et les problèmes posés à l’Argentine touchent donc la première division anglaise. Étant donné que les quatre joueurs au centre de l’incident viennent respectivement d’Aston Villa et de Tottenham Hotspur, ces deux clubs seront sans aucun doute entraînés dans les débats qui devraient dominer les gros titres sportifs au cours des prochains jours. Il y en aura plus sur cette histoire au fur et à mesure que nous l’obtiendrons.

